Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας
Το σύστημα αυτοπροστασίας SPECTRA είχε αποκτήσει σχεδόν μυθική ανίκητη φήμη.
Μία από τις πιο μακροχρόνιες αμυντικές αντιπαραθέσεις του 2025 ήταν το αν η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF) έχασε μαχητικό αεροσκάφος Rafale κατά τη σύγκρουσή της με το Πακιστάν τον Μάιο του 2025 και, αν ναι, πόσα από αυτά;
Η επιβεβαίωση από πλευράς Ινδίας απωλειών στον αέρα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής στρατιωτικής σύγκρουσης με το γειτονικό Πακιστάν, έριξε νερό στο μύλο της διευρευνητικής συζήτησης για την ισχύ των δυτικών και των κινεζικών όπλων και αναμόχλευσε τις αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική του μαχητικού αεροσκάφους Rafale.
