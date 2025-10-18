Η καλόγρια που πέταξε τα ράσα για να γίνει δασκάλα γιόγκα: Η ατάκα ενός άγνωστου άνδρα που της άλλαξε τη ζωή

Δύσκολοι καιροί για καλόγριες; Μάλλον ναι , ειδικά όταν μπαίνει στη μέση ένας άγνωστος με ένα σχόλιο που σου ανατρέπει όλη τη ζωή.

Η Ana Nycole Gomes από τη Βραζιλία μεγάλωσε πιστεύοντας πως είχε γεννηθεί για να ζήσει μακριά από τον κόσμο, αφιερωμένη στον Θεό. Μέχρι που μια φράση τα άλλαξε όλα: «Είσαι πολύ όμορφη για να γίνεις καλόγρια».

Ήταν μόλις 16 χρονών όταν, σε μια εκδρομή της εκκλησίας, ένας άνδρας της το είπε σχεδόν χαριτολογώντας. Δεν τον ξαναείδε ποτέ, αλλά η κουβέντα του έμεινε σαν σπίθα που άναψε μέσα της. «Ήταν σαν να άναψε ένα φως μέσα μου. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τον κόσμο πριν καν ζήσω σε αυτόν», θυμάται.

Από τη σιωπή του μοναστηριού στα κύματα της παραλίας

Η Ana είχε ζήσει δύσκολα παιδικά χρόνια: εγκαταλείφθηκε στα 5 της, τέθηκε υπό προστασία και αργότερα υιοθετήθηκε από μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια. Έμαθε να ζει με πειθαρχία, αυστηρότητα και... ενοχές. Όταν όμως έφυγε από το μοναστήρι, βρήκε κάτι που της θύμισε τη ζωή εκεί, αλλά χωρίς την καταπίεση: τη γιόγκα.

«Η πειθαρχία που έμαθα στο μοναστήρι ήταν η ίδια πειθαρχία που βρήκα στη γιόγκα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε να κάνει με ενοχή, αλλά με σύνδεση», λέει σήμερα. Και η σύνδεση αυτή την οδήγησε στις παραλίες του Maceió, όπου διδάσκει γιόγκα φορώντας μπικίνι, ένα σκηνικό που απέχει όσο γίνεται περισσότερο από τα απρόσωπα κελιά του μοναστηριού.

Πλέον, η Ana έχει γίνει viral στη Βραζιλία ανεβάζοντας βίντεο με ασκήσεις, χαμόγελο και μηνύματα για πνευματικότητα και αποδοχή. «Μου έμαθαν ότι η αισθησιακότητα ήταν αμαρτία. Τώρα την βλέπω ως κάτι ιερό. Το σώμα μου δεν είναι βάρος. Είναι ο τρόπος που εκφράζω την αλήθεια μου», λέει με σιγουριά.

Στα 24 της, δεν μετανιώνει για τίποτα. Όπως λέει, «η καλόγρια που δεν έγινα ποτέ, μου έμαθε πώς να είμαι η γυναίκα που είμαι». Και κάπως έτσι, μια ζωή που ξεκίνησε με προσευχές και σιωπή, κατέληξε σε μια παραλία γεμάτη ήλιο, μουσική και… φώτιση άλλου είδους.

Εγκρίνουμε :)

