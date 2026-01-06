Τραμπ: Σε συζητήσεις με τους ενεργειακούς κολλοσούς για την «τύχη» των πετρελαίων στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει συνάντηση με στελέχη των μεγάλων ενεργειακών πολυεθνικών εταιρειών για το μέλλον των πετρελαίων της Βενεζουέλας.

Συνάντηση με στελέχη των μεγάλων ενεργειακών πολυεθνικών εταιρειών σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να συζητηθεί η ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε προσπάθεια να επαναφέρει τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες σε αυτό το κράτος της Νότιας Αμερικής, που πριν από περίπου δύο δεκαετίες είχε εθνικοποιήσει τον έλεγχο των ενεργειακών δραστηριοτήτων.

