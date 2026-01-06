«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της (vid)

Η κόρη ενός κανίβαλου, που σκότωσε και έφαγε τη σύντροφό του, εξηγεί γιατί εξακολουθεί να αγαπάει τον πατέρα της.

Το 2010, ο Isakin Drabbad έγινε γνωστός ως «ο κανίβαλος της Skara» μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, Helle Christensen και την κατανάλωση μερών του σώματός της.

Μετά την καταδίκη του για φόνο, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα το 2011, ενώ το 2020 μεταφέρθηκε σε καθεστώς εξωνοσοκομειακής φροντίδας και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στην πόλη Katrineholm της Σουηδίας.

Πως είναι το να έχεις κανίβαλο πατέρα: «Εμπειρία από ταινία τρόμου»

Η κόρη του, Jamie-Lee Arrow, έχει μιλήσει δημόσια για την παιδική της ηλικία και τις επισκέψεις στο σπίτι του πατέρα της, τις οποίες περιγράφει ως εμπειρία που θύμιζε «ταινία τρόμου».

Όπως εξηγεί, η σχέση του πατέρα της με την Christensen ξεκίνησε ομαλά, αλλά σταδιακά έγινε τοξική, πριν καταλήξει στη δολοφονία.

Η Arrow αποκάλυψε ότι έμαθε για τον θάνατο της μητριάς της από τη μητέρα της. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν αν το είχε κάνει ο πατέρας μου», είπε, προσθέτοντας πως όταν είδε τη λέξη «κανίβαλος» στις εφημερίδες, συνειδητοποίησε τη φρίκη της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, δεν έμαθε όλες τις λεπτομέρειες παρά μόνο όταν της μίλησε ο ίδιος ο πατέρας της.

Πως γίνεται να αγαπάει ακόμη έναν κανίβαλο: «Γίνεται, χωρίς να σημαίνει πως συμφωνώ...»

Η Arrow θυμάται την τελευταία συνάντησή της με τη Helle Christensen, η οποία, όπως λέει, της είχε πει ψύχραιμα ότι ο Drabbad σκόπευε να τη σκοτώσει: «Το είπε με απόλυτη σοβαρότητα. Δεν έμοιαζε σαν να αστειεύεται», ανέφερε, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε τότε.

Παρά τα όσα συνέβησαν, η Jamie-Lee Arrow λέει πως δεν πιστεύει ότι μπορείς εύκολα να σταματήσεις να αγαπάς έναν γονιό: «Μπορώ να τον αγαπάω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνώ με όσα έκανε ή ότι πρέπει να είναι μέρος της ζωής μου», εξηγεί, προσθέτοντας ότι θέλει τα δικά της παιδιά να μεγαλώσουν με ασφάλεια και χωρίς σκοτάδι.

