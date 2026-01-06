Βενεζουέλα: Έτοιμη για εκλογές η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, υπόσχεται ότι θα επιστρέψει σύντομα στη χώρα και δηλώνει έτοιμη για εκλογές.

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δεσμεύθηκε να επιστρέψει σύντομα στην χώρα της, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και δήλωσε ότι το κίνημά της είναι έτοιμο να κερδίσει ελεύθερες εκλογές.

Ωστόσο ο Τραμπ προς το παρόν φαίνεται ότι προτιμά να συνεργασθεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο απογοητεύοντας την αντιπολίτευση και αυξάνοντας την νευρικότητα που έχει καταλάβει την Βενεζουέλα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr