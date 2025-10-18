Ακομπλεξάριστος Άδωνις σε δημόσια παραδοχή: «Και μεταμόσχευση μαλλιών έχω κάνει και μπότοξ και κρέμες βάζω» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέδριο που αφορούσε την υγεία αναφέρθηκε στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει

Σε μια δημόσια παραδοχή προέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής. Ο υπουργός Υγείας δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη μεταμόσχευση μαλλιών που υποβλήθηκε.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων τόνισε πως έχει κάνει και μπότοξ και ότι χρησιμοποιεί κρέμες προτρέποντας το ακροατήριό του να τις χρησιμοποιήσει. Από το βήμα της επίσημης παρουσίασης νέας σειράς συμπληρωμάτων διατροφής μεγάλης εταιρείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Και συνέχισε: «Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω. Μην πάμε σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες...».

Η δήλωση προκάλεσε χειροκροτήματα και γέλια στο κοινό, αλλά κι έναν μικρό καταιγισμό σχολίων στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24 που έπαιξε το σχετικό απόσπασμα.

