Νίκος Παππάς για το επεισόδιο: «Δεν φυγαδεύτηκα, δεν με αναζήτησε κανείς»

Ο Νίκος Παππάς δίνει τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με δημοσιογράφο, διαψεύδει τη φυγάδευση, ζητά συγγνώμη και δηλώνει πως μετανιώνει και ντρέπεται για το συμβάν.

Δίνοντας τη δική του ερμηνεία για όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν του επεισοδίου με τον δημοσιογράφο του news247, Νίκο Γιαννόπουλο, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς προχώρησε στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά σενάρια περί «φυγάδευσης», ξεκαθαρίζοντας ότι αποχώρησε κανονικά από τον χώρο, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση τρίτων ή προσπάθεια αποσιώπησης του περιστατικού.

«Δεν φυγαδεύτηκα. Έφυγα από την πόρτα, όπως κάνω κάθε πρωί», ανέφερε, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις σχετικές φήμες. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι απείλησε ή άσκησε σωματική βία, τονίζοντας πως η φράση που αποδίδεται σε εκείνον παρερμηνεύτηκε. Όπως εξήγησε, η αναφορά του αφορούσε τη σωματική διάπλαση και όχι απειλή ξυλοδαρμού, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς κανένα εμφανές σημάδι.

Ωστόσο, ο Νίκος Παππάς δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του επεισοδίου. Αντιθέτως, προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας με σαφήνεια πως καταδικάζει ο ίδιος τη συμπεριφορά του. «Μετανιώνω και ντρέπομαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση το περιστατικό να λειτουργήσει ως λάθος πρότυπο, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους.

Αναφερόμενος στον τρόπο ζωής και τις συναναστροφές του, σημείωσε πως δεν κινείται σε «ατσαλάκωτους» ή αποστειρωμένους χώρους, αλλά βρίσκεται καθημερινά «στην πιάτσα», ανάμεσα σε νέους με έντονο ταμπεραμέντο, δεχόμενος συχνά προκλήσεις. Υποστήριξε, τέλος, ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό, ενώ αποκάλυψε πως συναντήθηκε ξανά με τον δημοσιογράφο την επόμενη ημέρα σε ξενοδοχείο, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «απαξιωτική».

Μάλιστα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, που μετά το περιστατικό διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέκρινε την πράξη του με τις ημέρες του στα γήπεδα, δίνοντας ως παράδειγμα τον Διαμαντίδη και τον Πρίντεζη. «Θες να σου πω όταν ο Διαμαντίδης έφτυνε τους αντίπαλους και ο Πρίντεζης έριχνε μπουνιές σε αντιπάλους;», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε για το επεισόδιο:

Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης δημόσιας πίεσης, με το περιστατικό να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής και μιντιακής επικαιρότητας.

