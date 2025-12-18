Νίκος Παππάς: «Δεν κρύβεται, αν ήθελε η αστυνομία θα τον είχε βρει», λέει το περιβάλλον του
Μετά την καταγγελία για επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο το περιβάλλον του απαντά οτι «δεν κρύφτηκε».
Μία σοβαρή υπόθεση απασχολεί τις τελευταίες ημέρες το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κατηγορείται για επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου του News 24/7, Νίκου Γιαννόπουλου, στο Στρασβούργο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε σε μπαρ της πόλης, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν μαζί με συναδέλφους της ελληνικής αποστολής. Εκεί, ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια να τον κάλεσε «να βγουν έξω να λογαριαστούν».
