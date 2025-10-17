Ρωσίδα αισθητικός άλλαξε το χρώμα των ματιών της όσο ήταν έγκυος για να τα πάρει το παιδί της

Ρωσίδα αισθητικός το... τερμάτισε! Άλλαξε το χρώμα των ματιών της όσο ήταν έγκυος, ώστε και το μωρό της να γεννηθεί με το ίδιο ακριβώς χρώμα. Πέτυχε λέτε;

Μια νεαρή Ρωσίδα έγινε viral στα social media της χώρας, όταν ισχυρίστηκε ότι άλλαξε το χρώμα των ματιών της όσο ήταν έγκυος, προκειμένου το μωρό της να γεννηθεί με το ίδιο χρώμα.

Η γυναίκα, που εργάζεται ως αισθητικός, περιέγραψε σε δημοφιλή ιατρική εκπομπή πώς υποβλήθηκε σε αισθητική επέμβαση αλλαγής χρώματος ματιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, πεπεισμένη ότι η «μεταμόρφωση» αυτή θα τροποποιούσε το DNA της και κατ’ επέκταση, τα γονίδια του μωρού.

Οι μέθοδοι αλλαγής χρώματος ματιών υπάρχουν, αλλά δεν αλλάζουν το DNA

Πράγματι, σήμερα υπάρχουν διάφορες αισθητικές τεχνικές αλλαγής του χρώματος των ματιών, εμφύτευση τεχνητής ίριδας, αφαίρεση μελανίνης με λέιζερ, που μπορεί να μετατρέψει τα καστανά μάτια σε μπλε σε περίπου 20 δευτερόλεπτα και η πιο σύγχρονη μέθοδος κερατοχρωστικής (keratopigmentation), γνωστή και ως «τατουάζ κερατοειδούς».

Ωστόσο, καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν επηρεάζει το γενετικό υλικό. Η αλλαγή είναι αποκλειστικά αισθητική, το DNA και τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα των ματιών παραμένουν αμετάβλητα.

«Το DNA μου θα αναδιαμορφωθεί», είπε και τα social media την... δίκασαν

Η νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι: «Ήμουν σίγουρη πως το DNA μου θα αναδιαμορφωθεί μετά την επέμβαση, ώστε να μεταφέρει στα γονίδιά τη νέα απόχρωση των ματιών». Ο παρουσιαστής του podcast κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του, ωστόσο το κοινό δεν χαρίστηκε στα σχόλια.

Μερικές από τις πιο δηκτικές αντιδράσεις στα ρωσικά social media: «Έκανα λέιζερ αποτρίχωση πριν την εγκυμοσύνη, για να γεννηθούν τα παιδιά μου χωρίς τρίχες», «έμαθα γερμανικά για να ξέρουν τη γλώσσα από τη γέννα και να μην χρειάζεται να τη μάθουν αργότερα. Είμαι απίθανη!».

