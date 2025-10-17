Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί

Αν νιώσεις το κινητό σου να υπερθεμαίνεται, βάλε τα πόδια στο κεφάλι και... τρέχα!

Έχεις νιώσει εκείνη την καταραμένη την αίσθηση που το κινητό σου αρχίζει να κάνει τα.... δικά του; Η μπαταρία να εξαφανίζεται σε χρόνο ντε τε, οι εφαρμογές να ανοίγουν και να κλείνουν μόνες τους και τα pop-ups να εμφανίζονται ακάλεστα από το πουθενά.

Καλώς ήρθες στον κόσμο των hackers! Ναι, το κινητό σου μπορεί να έχει πέσει θύμα επίθεσης και αν δεν το προσέξεις, η ζωή σου (και ο λογαριασμός σου) μπορεί να πάρει «φωτιά».

Πώς να καταλάβεις αν κάποιος… κάνει scroll στα μηνύματά σου

Σκέψου το κινητό σου σαν σπίτι: αν μπαίνει κάποιος χωρίς άδεια, αφήνει ίχνη. Στα σημάδια, λοιπόν, του χακαρίσματος του κινητού σου, περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Μπαταρία που εξαφανίζεται σε χρόνο ρεκόρ, σαν να τρέχει το κινητό μαραθώνιο όλη μέρα.

2. Ξαφνική αύξηση δεδομένων ή τρελές χρεώσεις, λες και το κινητό σου αποφάσισε να στείλει μήνυμα σε κάθε άνθρωπο στη Γη.

3. Άγνωστες εφαρμογές που εμφανίζονται σαν μανιτάρια μετά τη βροχή,



4. Ξαφνικές αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν στο μικρόφωνο και την κάμερα, ανεπιθύμητη εμφάνιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

5. Κλείδωμα λογαριασμών που -μάντεψε- δεν τις έχεις κάνει εσύ. Ξαφνικά δεν έχεις πρόσβαση στο Apple ID, σε Google ή στα social media. Κρύος ιδρώτας.

6. Για σίγουρη διάγνωση, εγκατέστησε antivirus όπως Bitdefender, Norton ή Kaspersky, σκάναρε, διέγραψε τα ύποπτα και επανέλεγξε.

Πάρε μια βαθιά ανάσα και...

Αν επιβεβαιώσεις χακάρισμα, δράσε γρήγορα: ενημέρωσε τράπεζες, άλλαξε όλους τους κωδικούς, διέγραψε ύποπτες εφαρμογές ή κάνε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν χρειαστεί. Και φυσικά, ενημέρωσε φίλους και επαφές να αγνοήσουν περίεργα μηνύματα από το κινητό σου.

Για να μην ξαναπέσεις θύμα, φρόντισε να ενημερώσεις λογισμικό και antivirus, απόφυγε δημόσια Wi-Fi και δημόσιους σταθμούς φόρτισης, προτίμησε App Store και Google Play, και σκέψου VPN, κρυπτογράφηση και κλείδωμα SIM.

Το κινητό σου μπορεί να σε προδώσει, αλλά αν ξέρεις τα σημάδια, μπορείς να το επαναφέρεις στο «ασφαλές mode» και να επιστρέψεις σε ό,τι έκανες πριν χωρίς να αγχώνεσαι ότι κάποιοι τύποι που φοράνε κουκούλες από μαύρα φούρτερ σε ένα ημισκοτεινό υπόγειο ρίχνουν κλεφτές ματιές στη συσκευή σου...

