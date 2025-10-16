Ανοίγει η πλατφόρμα για τα εκπτωτικά «κουπόνια» έως 800 ευρώ τον μήνα: Ποιοι τα δικαιούνται και πώς θα κάνετε αίτηση

Ξεκινά η νέα δράση για το voucher έως 800 ευρώ τον μήνα για θεραπείες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές. Δείτε ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι, τι καλύπτει το πρόγραμμα και πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις.

Ανοίγει επίσημα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο εκπτωτικό «κουπόνι» έως και 800 ευρώ τον μήνα, το οποίο θα καλύπτει τα έξοδα θεραπειών και συνεδριών χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που χρήζουν πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Το νέο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση σε γονείς που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος ειδικών θεραπειών.

Το voucher καλύπτει υπηρεσίες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τι περιλαμβάνει η δράση

Κάθε «κουπόνι» χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης και παρέχει, εκτός από εξειδικευμένες θεραπείες, καθοδήγηση και συμβουλευτική στους γονείς. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πιλοτικό σχέδιο Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας τουλάχιστον 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

ηλικίας από 0 έως 6 ετών,

με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές (όπως αυτισμό, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας),

παιδιών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες,

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες,

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώνουν το κουπόνι σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς, δημοτικές δομές, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Διαδικασία και προθεσμίες

Η διαδικασία ξεκινά αρχικά με την πρόσκληση προς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr

.

Οι αιτήσεις των παρόχων θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η φάση των αιτήσεων από τους δικαιούχους γονείς, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ο στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η δράση έχει ως στόχο να στηρίξει οικογένειες παιδιών που χρειάζονται έγκαιρη παρέμβαση, προσφέροντας όχι μόνο οικονομική ανακούφιση, αλλά και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας θεραπευτικές υπηρεσίες, με έμφαση στη συμμετοχή και εκπαίδευση των ίδιων των γονέων.

