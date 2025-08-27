Επίδομα 250€: Δείτε αν το δικαιούστε με τα νέα κριτήρια

Αλλαγές έρχονται στο επίδομα των 250 ευρώ: Δείτε ποιοι συνταξιούχοι μπαίνουν στη λίστα δικαιούχων και τι εξετάζεται στη ΔΕΘ 2025.

Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων, με το επίδομα των 250 ευρώ να παραμένει βασικό σημείο συζήτησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποσό δεν πρόκειται να αυξηθεί. Ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές που θα μπορούσαν να διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων. Σενάρια που εξετάζονται είναι είτε η μείωση του ηλικιακού ορίου των 65 ετών που ισχύει σήμερα, είτε η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Τα ισχύοντα κριτήρια

Μέχρι στιγμής, το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ χορηγείται σε:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών,

Όσους έχουν εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι),

Κατόχους ακίνητης περιουσίας αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Παράλληλα, η ενίσχυση καταβάλλεται σε:

Δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας του ΕΦΚΑ,

Ανασφάλιστους υπερήλικες,

Δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας μέσω ΟΠΕΚΑ,

Συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ με ποσοστό αναπηρίας 100%,

Δικαιούχους ειδικών επιδομάτων νόσου και ανικανότητας του Δημοσίου,

Λήπτες εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους. Σε περιπτώσεις που κάποιος ανήκει σε περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες, το επίδομα χορηγείται μόνο μία φορά.

Ο στόχος της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση, με φόντο τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, επιδιώκει να ενισχύσει περισσότερους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό. Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, με τα σενάρια να δείχνουν ότι οι αλλαγές θα στοχεύσουν στη διεύρυνση των δικαιούχων και όχι στην αύξηση του ποσού.

