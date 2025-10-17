Η αμήχανη στιγμή που είδε τον άνδρα της φίλης της σε γκρουπ του Facebook για άπιστους

Ένα απλό scroll στο Facebook μετατράπηκε σε αποκάλυψη που θα μπορούσε να βγει από σενάριο σειράς.

Σκέψου το σενάριο: κάνεις like σε ένα γκρουπ στο Facebook με τίτλο “Are We Dating the Same Guy?”, μέσα στο οποίο μπαίνουν γυναίκες που υποψιάζονται ότι το φλερτ τους είναι λιγότερο πιστό και από τον Θωμά της Καινής Διαθήκης. Ξαφνικά βλέπεις κρεμασμένο στα... μανταλάκια τον σύζυγο της φίλης σου.

Μία γυναίκα έζησε στο πετσί της το συγκεκριμένο σενάριο. Με το ψευδώνυμο u/unewatermelone στο Reddit αποφάσισε να κάνει scroll σε αυτό το group και... ΜΠΟΥΜ: αναγνώρισε τον άνδρα της φίλης της, τον οποίο είδε δημοσιευμένο στο group με φωτογραφία, ηλικία και πλήρη περιγραφή!

Η γυναίκα λέει ότι ερεύνησε και επιβεβαίωσε την ταυτότητα μέσω κοινών γνωστών και τώρα βρίσκεται σε μουντ "τα ξερνάω όλα στη φίλη μου ή σιωπώ για πάντα;».

Τι θα έκανες στη θέση της

Η Dr. Nari Jeter, ειδική σε θέματα σχέσεων, λέει ότι τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ πιο συχνές απ’ ό,τι νομίζουμε. Αλλαγή συμπεριφοράς, αποκρύψεις, “κρυφές” κινήσεις. Ο πιο εύκολος δρόμος, το να μην πεις τίποτα, γεμίζει ενοχές. Ο πιο τίμιος, το να προχωρήσεις σε αποκάλυψη της απιστίας, ενδέχεται να καταστρέψει τη φιλία σου.

«Η φίλη που αποκαλύπτει πρέπει να γνωρίζει τι θέλει να πετύχει: προστασία ή φιλία;» λέει χαρακτηριστικά η Jeter.

Αλλά ακόμα και με αδιάσειστα στοιχεία απλωμένα μπροστά τους, μερικοί άνθρωποι μπαίνουν σε mood άρνησης και μπορεί να στραφούν ενάντια σε εσένα και τις προθέσεις σου. Από την άλλη, κάποιοι μπορεί να σου είναι ευγνώμονες για την αποκάλυψη: το timing, η σχέση σας και η στάση που θα υιοθετήσετε μετά την αποκάλυψη, παίζουν σημαντικό ρόλο.



Αλήγθεια, τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν σε αυτή τη θέση;





