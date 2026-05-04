Τραγωδία στην Ινδία: Οικογένεια βύθισε το παιδί της στον Γάγγη για θεραπεία και εκείνο πέθανε (vid)

Οικογένεια αγοριού που το δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι, το βύθισε στον Ιερό Ποταμό της Ινδίας, τον Γάγγη, για 12 ώρες ώστε να το θεραπεύσει και εκείνο... πέθανε.

13χρονο αγόρι στην Ινδία έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν η οικογένειά του, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός τοπικού «μάγου», τον κράτησε βυθισμένο στον ποταμό Γάγγη για 12 ώρες μετά από, δάγκωμα φιδιού αντί να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Πώς πήραν τη μοιραία απόφαση;

Ο Άμιτ, μαθητής από το χωριό Πιταμπούρ στο Ουτάρ Πραντές, δέχθηκε δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι. Αν και ενημέρωσε αμέσως τους δικούς του, εκείνοι επέλεξαν να συμβουλευτούν έναν πρακτικό θεραπευτή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο «μάγος» τους έδωσε την εντολή να δέσουν το παιδί σε καλάμια μπαμπού και να το κρατήσουν μέσα στα ιερά νερά του Γάγγη, υποστηρίζοντας πως ο ποταμός θα τον... θεράπευε.

Πήγαν το παιδί νοσοκομείο μετά από 12 ώρες: Μόλις πέθανε, το ξαναβούτηξαν στον ποταμό

Η οικογένεια κράτησε το παιδί στο νερό για μισή ημέρα και αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό μόνο όταν ο Άμιτ έχασε τις αισθήσεις του. Όταν έφτασαν στο κέντρο υγείας, ήταν ήδη πολύ αργά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακόμα και μετά την επίσημη διαπίστωση του θανάτου του, οι γονείς επιχείρησαν να ρίξουν το σώμα του πίσω στον ποταμό, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Ο Dr. Σασάνκ Τσουντάρι, υπεύθυνος του τοπικού κέντρου υγείας, τόνισε στα μέσα ενημέρωσης τη σημασία της άμεσης ιατρικής παρέμβασης, σημειώνοντας ότι πραγματοποιούνται συνεχώς εκστρατείες ενημέρωσης για να καταλάβει ο κόσμος ότι σε περιπτώσεις δαγκώματος από φίδι κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.