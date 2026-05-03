Κρουαζιερόπλοιο υπό επιτήρηση: Τι είναι ο χανταϊός από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι

Τρεις θάνατοι και ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό προκαλούν συναγερμό. Τι είναι ο ιός και πώς μεταδίδεται.

Συναγερμός έχει σημάνει για τις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό περιστατικού που συνδέεται με τον χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, με τρεις θανάτους να αποδίδονται σε πιθανό ξέσπασμα της νόσου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα, ενώ ακόμη πέντε περιπτώσεις εξετάζονται ως ύποπτες. Από τα συνολικά έξι άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα, τρεις κατέληξαν, ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούνται στενά.

Τρεις νεκροί από τον ιό

Το περιστατικό εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες μετάδοσης και την πιθανή έκθεση των επιβατών στον ιό. Τα πρώτα θύματα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ τρίτος νεκρός είναι ένας Βρετανός άνδρας, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

Ο χανταϊός αποτελεί ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά στον άνθρωπο, συνήθως μέσω εισπνοής σωματιδίων που προέρχονται από ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων ζώων. Αν και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, ορισμένα στελέχη έχουν καταγραφεί ότι μπορούν να μεταδοθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, μια αιφνίδια και επικίνδυνη φλεγμονώδη αντίδραση στους πνεύμονες που ενδέχεται να αποβεί μοιραία.

Ο ΠΟΥ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, παρέχοντας υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ευρεία διασπορά πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού.

