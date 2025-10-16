Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο όπου... κοιμάσαι σε δύο χώρες ταυτόχρονα!

Στο Hôtel L’Arbezie περνάς τα σύνορα Ελβετίας–Γαλλίας μέσα στο δωμάτιο. Μοναδική εμπειρία με θέα τις Άλπεις και ιστορία από το 1862.

Στον κόσμο των ταξιδιών υπάρχουν καταλύματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Δεν είναι μόνο τα πολυτελή ξενοδοχεία ή τα παραδοσιακά ξενώνες, ούτε τα δεντρόσπιτα και οι διάφανες φούσκες που επιτρέπουν να κοιμάσαι κάτω από τον ουρανό. Ορισμένα μέρη προσφέρουν εμπειρίες που μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι ή ακόμη και από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με εγκαταστάσεις σε γερανούς, φάρους, σπήλαια, ακόμα και σε κατασκευές που θυμίζουν διαστημόπλοια.

Ένα από αυτά τα ξεχωριστά καταλύματα βρίσκεται κοντά στη Γενεύη, ακριβώς πάνω στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Το Hôtel L'Arbezie επιτρέπει στους επισκέπτες του να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία: περπατώντας στους χώρους του, περνούν κυριολεκτικά από τη μία χώρα στην άλλη, ενώ μπορούν να κοιμηθούν με το κεφάλι τους στη μία πλευρά των συνόρων και τα πόδια τους στην άλλη.

Η ιστορία πίσω από τα σύνορα

Η ιστορία του ξενοδοχείου ξεκινά το 1862, όταν ο Ναπολέων Γ’ επανακαθόρισε τα σύνορα ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελβετία μέσω της Συνθήκης Dappes. Το νέο όριο χώρισε εκτάσεις ιδιοκτησίας, γεγονός που ώθησε έναν κάτοικο από την περιοχή Ponthus να χτίσει ένα σπίτι κατά μήκος των συνόρων, παρά τις προειδοποιήσεις των ελβετικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η γραμμή μεταξύ της γερμανοκρατούμενης ζώνης και της ελεύθερης ζώνης περνούσε μπροστά από το κτήριο. Ο Μαξ Άρμπεζ, εγγονός του ιδιοκτήτη, συνέβαλε ενεργά στη διάσωση Εβραίων, φυγάδων και Άγγλων πιλότων, βοηθώντας τους να περάσουν τα σύνορα με ασφάλεια. Η συμβολή του ήταν τόσο σημαντική που ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκωλ τον ευχαρίστησε προσωπικά για τις υπηρεσίες του.

Το Hôtel L'Arbezie σήμερα

Σήμερα, το Hôtel L'Arbezie λειτουργεί ως ένα κομψό ορεινό καταφύγιο στις Άλπεις, συνδυάζοντας ιστορική ατμόσφαιρα και σύγχρονες ανέσεις. Διαθέτει δέκα δωμάτια διαφορετικών τύπων, όλα με ιδιωτικό μπάνιο και πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας άνεση και ιδιωτικότητα. Η διακόσμηση διατηρεί την αίσθηση των παραδοσιακών αλπικών καταλυμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία για τους επισκέπτες που αναζητούν πολυτέλεια χωρίς να χάνουν την επαφή με τη φύση.

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών: 89 ευρώ για ένα ή δύο άτομα, 109 ευρώ για τρία και 129 ευρώ για τέσσερα άτομα. Παράλληλα, το ξενοδοχείο προσφέρει εξωτερικούς χώρους για χαλάρωση, ενώ η τοποθεσία του επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν τις Άλπεις και να εξερευνήσουν τόσο την ελβετική όσο και τη γαλλική πλευρά της περιοχής.

Μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα

Το Hôtel L'Arbezie δεν είναι απλώς ένα μέρος για διαμονή. Aποτελεί ένα ταξιδιωτικό αξιοθέατο από μόνο του. Η δυνατότητα να ζεις κυριολεκτικά σε δύο χώρες ταυτόχρονα προσθέτει μια διάσταση μοναδικότητας που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στον κόσμο. Μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική του, το ξενοδοχείο συνδέει το παρελθόν με το παρόν και μετατρέπει τη διαμονή σε μια πραγματική εμπειρία-αφήγηση, που μένει αξέχαστη στους επισκέπτες.

Η διαμονή εδώ αποτελεί συνδυασμό ιστορίας, περιπέτειας και πολυτέλειας, προσφέροντας μια εμπειρία που λίγα ξενοδοχεία στον κόσμο μπορούν να ανταγωνιστούν. Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι πρωτότυπο και ταυτόχρονα άνετο, το Hôtel L'Arbezie είναι ένα από τα μέρη που αξίζει να μπει στην ταξιδιωτική τους λίστα.

