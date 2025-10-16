Το Silent Hill 2 μεταξύ των παιχνιδιών που προσφέρει δωρεάν η Sony τον Οκτώβριο!

Εντυπωσιακοί οι τίτλοι του PS Plus για τον Οκτώβριο

Η Sony ανακοίνωσε τα νέα παιχνίδια που θα προστεθούν στο PlayStation Plus Game Catalog τον Οκτώβριο για τους συνδρομητές Extra και Premium, καθώς και τα κλασικά παιχνίδια που θα προστεθούν στο Classic Catalog για τους Premium συνδρομητές.

Κύρια προσθήκη στο Game Catalog είναι το remake του ψυχολογικού θρίλερ Silent Hill 2 για το PS5, συνοδευόμενο από την επανέκδοση του Until Dawn 2024, μαζί με αρκετούς τίτλους τρόμου όπως το Poppy Playtime: Chapter 1 και το V Rising, που είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης με βαμπίρ.

Στο Game Catalog περιλαμβάνονται επίσης το Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4), το As Dusk Falls, ένα διαδραστικό θρίλερ με στοιχεία σασπένς, και το Wizard with a Gun, ένα διαδικτυακό sandbox παιχνίδι επιβίωσης με μαγεία. Στο κλασικό τμήμα για Premium μέλη προστίθεται το αγαπημένο Tekken 3, ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια μάχης του PS1, με βελτιωμένα γραφικά και επιπλέον λειτουργίες.

Η προσθήκη αυτών των τίτλων στοχεύει στη δημιουργία μιας ποικιλίας επιλογών, ιδανικών για τους παίκτες που αγαπούν τα είδη τρόμου, δράσης και RPG, προσφέροντας μια εμπλουτισμένη εμπειρία στην πλατφόρμα PlayStation Plus.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2026, η Sony πρόκειται να εστιάσει αποκλειστικά σε παιχνίδια PS5, απομακρυνόμενη από την προσφορά PS4 τίτλων ως βασικό πλεονέκτημα της συνδρομητικής υπηρεσίας.

Από τις αρχές Οκτωβρίου οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν με τον ίδιο τρόπο (δωρεάν) τα PlayStation Plus Essential games Alan Wake 2, Goat Simulator 3 και Cocoon, ενώ το νέο Game Catalog θα είναι διαθέσιμο από τις 21 Οκτωβρίου 2025.