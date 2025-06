Οικογενειανό γεύμα στην Disneyland κόστισε σχεδόν $1.000: Σάλος με το «Πρωινό της Πριγκίπισσας» (vid)

Ένας πατέρας μοιράστηκε στα social media τον εξωφρενικό λογαριασμό για ένα πρωινό με την οικογένειά του στη Disneyland, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων και περισσότερα από 16 εκατ. προβολές.

Viral έχει γίνει η ανάρτηση ενός πατέρα στο X, ο οποίος κοινοποίησε τον λογαριασμό-σοκ που πλήρωσε για πρωινό με την οικογένειά του στο Disney Princess Breakfast Adventures, στην Καλιφόρνια. Το ποσό; 937,65 δολάρια, συμπεριλαμβανομένου φιλοδωρήματος 150 δολαρίων.

Ο χρήστης John Rock & Roll Tolkien (@jrockandrollt) έγραψε: «Πρωινό "Πριγκίπισσας" με τα παιδιά μου στη Disneyland. Παραλίγο να φτύσω τον καφέ μου», συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες μέρες 16,5 εκατ. προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Το πρωινό αφορούσε τρεις ενήλικες και δύο παιδιά. Αν και γνώριζε πως πρόκειται για μια premium εμπειρία, ο πατέρας δεν περίμενε το τελικό ποσό. Χρήστες σχολίασαν καυστικά: «Πες μου σε παρακαλώ ότι έχεις 35 παιδιά...», «μπορείς να πας στην Ιταλία για έναν μήνα με αυτά τα λεφτά».

Το Disney Princess Breakfast Adventures προσφέρεται στο Disney's Grand Californian Hotel and Spa και κοστίζει 142 δολάρια ανά άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας. Περιλαμβάνει τρία πιάτα και αλληλεπίδραση με πριγκίπισσες της Disney. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν πύργους με λιχουδιές όπως ρολάκια αστακού, καλαμποκόψωμο, ενώ στα κυρίως υπάρχουν scrambled eggs, short ribs, mac & cheese για παιδιά και γλυκά όπως sorbet και κεκάκια.

