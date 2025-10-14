Ποτέ δεν είναι αργά: Γερμανίδα επέστρεψε μετά από 50 χρόνια κιονόκρανο που είχε κλέψει από την Αρχαία Ολυμπία

Ένα ελληνικό κειμήλιο 2.400 ετών που είχε κλαπεί πριν 50 χρόνια επέστρεψε στη βάση του.

Μια Γερμανίδα που είχε κλέψει την κορυφή ενός αρχαίου ελληνικού κίονα πριν από 50 χρόνια επέστρεψε το αντικείμενο στην Ελλάδα, βάζοντας έτσι ένας τέλος στην πολυετή απουσία του 2.400 ετών κειμηλίου από την χώρα μας.

Το ιωνικό κιονόκρανο, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και με διαστάσεις περίπου 23 εκατοστά ύψος και 33 εκατοστά πλάτος, είχε αφαιρεθεί από το Λεωνίδαιο, έναν ξενώνα του 4ου αιώνα π.Χ. στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το κειμήλιο παραδόθηκε πίσω την Παρασκευή (10/10) κατά τη διάρκεια τελετής στο Συνεδριακό Κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας, αφού η γυναίκα το παρέδωσε οικειοθελώς στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ στη Γερμανία, το οποίο και φρόντισε για την επαναπατρισμό του.

Το είχε αρπάξει τη δεκαετία του 1960

Η Γερμανίδα είχε αρπάξει το κιονόκρανο τη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον αρχαιολογικό χώρο και το φύλαγε για δεκαετίες, προτού αποφασίσει να το επιστρέψει. Όπως είπε, παρακινήθηκε από τις πρόσφατες ενέργειες του πανεπιστημίου για την επιστροφή λεηλατημένων αρχαιοτήτων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας επαίνεσε την «ευαισθησία και το θάρρος» της και σημείωσε ότι η πράξη της δείχνει πως «ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό». Η επιστροφή αυτή είναι η τρίτη σημαντική επαναπατρισμένη αρχαιότητα από το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ προς την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Το 2019 επαναπατρίστηκε το λεγόμενο «Κύπελλο του Λουή», που συνδέεται με τον Ολυμπιονίκη του 1896, ενώ το 2024 επιστράφηκε μαρμάρινη ανδρική κεφαλή από ρωμαϊκή περίοδο της Θεσσαλονίκη.

«Ο πολιτισμός και η ιστορία δεν γνωρίζουν σύνορα»

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, Γεώργιος Διδασκάλου κατά την τελετή παράδοσης. «Αυτή η πράξη αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά απαιτούν συνεργασία, ευθύνη και αμοιβαίο σεβασμό. Κάθε τέτοια επιστροφή αποτελεί πράξη αποκατάστασης της δικαιοσύνης και ταυτόχρονα γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών».

Ο επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου του Μύνστερ, Δρ. Torben Schreiber, δήλωσε ότι το ίδρυμα θα συνεχίσει να επιστρέφει κάθε αντικείμενο που αποδεικνύεται ότι αποκτήθηκε παράνομα. «Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό, το ηθικό και το δίκαιο», πρόσθεσε.

Το Λεωνίδαιο —που πήρε το όνομά του από τον ευεργέτη Λεωνίδα από τη Νάξο— είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα στο ιερό της Ολυμπίας, κατασκευασμένο με ιωνικούς κίονες περιμετρικά, για να φιλοξενεί επιφανείς επισκέπτες. Το κομμάτι που επεστράφη θα συντηρηθεί και θα εκτεθεί στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με τις αρχές.

