«Πάντα με τον Γιοβάνοβιτς»: Το μήνυμα του Θοδωρή Αθερίδη μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Ο Θοδωρής Αθερίδης στηρίζει δημόσια τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026, τονίζοντας πως «προτιμώ να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο, κι ας μην κερδίζουμε».

Τη στήριξή του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές του, εξέφρασε ο Θοδωρής Αθερίδης, γνωστός φίλαθλος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όλοι γνωρίζουμε, -γιατί έχουμε γευτεί την επιτυχία του 2004- τι σημαίνει να είσαι ο πρώτος των πρώτων.

Ήρθε η ώρα μας νομίζω να πάρουμε και την χαρά που σου δίνει να θαυμάζεις την εθνική επειδή παίζει ωραία μπάλα.

Σε προσωπικό επίπεδο ουδόλως με στεναχωρεί που αποκλειστήκαμε από τα τελικά του μουντιάλ.

Είναι τόσο μεγάλη η ικανοποίηση που νιώθω να βλέπω την ποιότητα και ομαδικά και ατομικά της εθνικής μας, που προτιμώ να παίζουμε έτσι κι ας μην κερδίζουμε, παρά να πετυχαίνουμε χωρίς να μας θαυμάζουμε.

Άλλο είναι ο στόχος κι άλλο ο σκοπός.

Ο στόχος εμπνέει τις ποιότητες σου κι όπου φτάσεις έφτασες.

Σκοπός σημαίνει, με ταλέντο ή και χωρίς να διακρίνεσαι.

Η σκοπιμότητα δεν ευνοεί τις αρετές σου, ακόμη κι όταν φέρνει αποτελέσματα.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει φτιάξει μια ομάδα σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτοεκτίμηση, ταλέντο, προσωπικότητα, αντίληψη.

Αυτά ξέρει, αυτά εμπιστεύεται.

Είμαι μαζί του, μέχρι να συναντηθούν οι στόχοι με τα αποτελέσματα. Αν και όταν.

Κι αν δεν συναντηθούν πάλι μαζί του θα 'μαι, αρκεί να βλέπω αυτό το όμορφο ποδόσφαιρο!!!».

