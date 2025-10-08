Πρωτοφανές ξέσπασμα Μικρούτσικου για Νετανιάχου: «Τους έχουμε χεσμ#ν%υ$ τέτοιους συμμάχους, δεν με νοιάζει η θέση της κυβέρνησης» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου μετά την περιγραφή του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου για τα όσα βίωσαν τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής στη Γάζα από τους Ισραηλινούς.

Στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» του Mega βρέθηκε καλεσμένος ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος περιέγραψε τα όσα έζησε ως μέλος της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όντας κρατούμενος από τους Ισραηλινούς.

Μετά την περιγραφή του ο Ανδρέας Μικρούτσικος εισέβαλε στο πλατό και σε έξαλλη κατάσταση, ξέσπασε κατά του Ισραήλ και του Βενιαμίν Νετανιάχου. «Κρατιέμαι με όλη αυτή την ιστορία. Έρχομαι κάθε πρωί και σας μιλάω για την γενοκτονία, για τα παιδιά, για τις θερμοκοιτίδες, για όλο αυτό το έγκλημα, για την ανθρωπιστική βοήθεια, για την προσπάθεια που κάνουνε...», ανέφερε αρχικά.

«Και ξαφνικά αυτό το τέρας ο Νετανιάχου, γιατί είναι τέρας -και δεν με νοιάζουν οι ελληνοϊσραηλινές θέσεις- αυτό το τέρας, αυτός ο φασίστας, αυτός ο αρχιπειρατής που σε διεθνή ύδατα κάνει μια πειρατεία, κάνει ένα νέο Γκουαντάναμο δηλαδή συλλαμβάνει χωρίς δίκες, χωρίς κατηγορίες και βασανίζει ευρωβουλευτές, πολίτες, ευαίσθητους ανθρώπους!», συνέχισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανεβάζοντας τους τόνους.

«Τους βασανίζει, τους παίρνει τα λεφτά, τους διαπομπεύει... Αυτό τον φασισμό τον έχουμε σαν αντίληψη; Και βγαίνουν και λένε ''μην λέτε τέτοια γιατί είναι σύμμαχός μας με την Τουρκία''! Τέτοιους συμμάχους; Τους έχουμε χεσμ#ν%υ$ τέτοιους συμμάχους! Δεν είναι σύμμαχοι αυτοί! Τέτοιες συμμαχίες θέλουμε; Κτήνη; Τέρατα, χιτλερικούς! Αυτός είναι ένας άκρατος χιτλερισμός, μια γενοκτονία, ότι πήγε να τους κάνει ο Χίτλερ. Το κάνει απέναντι στους Παλαιστίνιους. Δεν με νοιάζει καμία Χαμάς, δεν με νοιάζει τίποτα. Με νοιάζουν τα παιδιά, ένας λαός, η βία», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής σε υψηλούς τόνους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ