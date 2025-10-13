«Φωτιά» στα τσιγάρα έως το 2028: Έρχεται μεγάλη αύξηση στα καπνικά προϊόντα (vid)

Μεγάλες αυξήσεις έρχονται σε βάθος τριετίες στα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με πρόταση που συζητήθηκε στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται μεγάλη αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων για το επόμενο διάστημα και πιο συγκεκριμένα σε βάθος τριετίας.

Η αρχή έχει γίνει ήδη από το 2025 και σύμφωνα με την πρόταση, που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, από το 2028 προβλέπεται ραγδαία αύξηση κατά 139% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που μεταφράζεται σε 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 που επιβάλλεται σήμερα.

Πως θα διαμορφωθούν οι τιμές του πακέτου τσιγάρων στην Ελλάδα

Με βάση τα παραπάνω, η τιμή του πακέτου 20 τσιγάρων στην Ελλάδα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 7 ευρώ, ενώ σήμερα κυμαίνεται στα 4,60 με φόρο περίπου 3,74 ευρώ.

Όσον αφορά τα θερμαινόμενα τσιγάρα (τύπου IQOS), ο ελάχιστος ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης), θα ανέβει σταδιακά από τα 88 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια, στα 155 ευρώ!

Την ίδια στιγμή το υγρό, που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από 10 λεπτά ανά χιλιοστόλιτρο σήμερα, ο ΕΦΚ θα «σκαρφαλώσει» σταδιακά στα 36 λεπτά.

Τι ισχύει για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Οι επερχόμενες αλλαγές συνδέονται άμεσα και με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, καθώς εξετάζονται νέες πηγές εσόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα θεωρείται μια πιθανή και αποδοτική λύση.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ο ΕΦΚ στα τσιγάρα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% της σταθμισμένης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (WAP) σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε., ενώ δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.

Στην πράξη, ωστόσο, καμία χώρα δεν περιορίζεται σε αυτά τα ελάχιστα όρια. Αντιθέτως, σε αρκετά κράτη, όπως η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ολλανδία, οι σχετικοί φόροι είναι υπερδιπλάσιοι. Αυτές οι χώρες, όμως, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ