Λιθουανία: Αερόστατα λαθρεμπόρων με τσιγάρα προκάλεσαν διακοπή πτήσεων στο Βίλνιους

Περισσότερα από είκοσι αερόστατα που χρησιμοποιούν λαθρέμποροι για τη μεταφορά τσιγάρων από τη Λευκορωσία προκάλεσαν τη νύχτα σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Οι αρχές της Λιθουανίας επιβεβαίωσαν ότι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους σταμάτησαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στις 22:15 και επανεκκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) στις 04:40. Σύμφωνα με τον Ντάριους Μπούτα, εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, περίπου τριάντα πτήσεις καθυστέρησαν, ακυρώθηκαν ή αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια.

Περίπου είκοσι πέντε αερόστατα παραβίασαν τον λιθουανικό εναέριο χώρο, με δύο από αυτά να πετούν ιδιαίτερα κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους. Το πρωί της Κυριακής, οι αρχές εντόπισαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Γνωστή τακτική λαθρεμπόρων

Η χρήση τέτοιων αερόστατων δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Από τις αρχές του έτους, έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις παρόμοιων περιστατικών, ακόμη και μέσα στα όρια του αεροδρομίου. Από το 2024, οι λιθουανοί συνοριοφύλακες έχουν πλέον το δικαίωμα να καταρρίπτουν αερόστατα αυτού του τύπου όταν εντοπίζονται στον εναέριο χώρο της χώρας.

Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν μετεωρολογικά αερόστατα για να μεταφέρουν τσιγάρα από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία και εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι σημαντικά ακριβότερος. Πρόκειται για μια επικερδή παράνομη δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται τη χαμηλή τεχνολογική ανίχνευση και το μικρό μέγεθος των αερόστατων.

Ανησυχητικά στατιστικά και επόμενα βήματα

Η Λιθουανία κατέγραψε πέρυσι 966 αερόστατα που εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο της, ενώ φέτος ο αριθμός έχει ήδη φτάσει τα 544. Οι αρχές παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίου.

Ο εκπρόσωπος Ντάριους Μπούτα διευκρίνισε πως, αν και η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αερόστατων θεωρείται εγκληματική πράξη, δεν αντιμετωπίζεται ως ενέργεια δολιοφθοράς ή πρόκληση εκ μέρους της Λευκορωσίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Λιθουανίας αναζητά τρόπους ενίσχυσης της αεράμυνας και των μηχανισμών εντοπισμού, ώστε να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ