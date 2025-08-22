Νότια Κορέα: Καταζητούμενος για απάτη εκατομμυρίων στα crypto συνελήφθη επειδή... πέταξε αποτσίγαρο

Απάτη 11 εκατ. ευρώ έλαβε τέλος από ένα... αποτσίγαρο στη Νότια Κορέα.

Η πενταετής καταδίωξη ενός 60χρονου απατεώνα κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα είχε απρόσμενο τέλος. Η αστυνομία τον εντόπισε όχι με ειδική επιχείρηση, αλλά επειδή… πέταξε αποτσίγαρο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σεούλ.

Η αστυνομία σταμάτησε τον άνδρα για ρίψη αποτσίγαρου, χωρίς να γνωρίζει ποιον είχε μπροστά της. Όταν εκείνος αρνήθηκε να δώσει ταυτότητα, προσπάθησε να απομακρυνθεί και πρόσφερε χρήματα για να τον αφήσουν, οι υποψίες εντάθηκαν.

Κατηγορείτο για απάτη 17,7 δισ. γουόν με κρυπτονομίσματα

Κατά την ανάκριση αποκαλύφθηκε ότι ο 60χρονος καταζητούνταν για απάτη ύψους 17,7 δισ. γουόν (11,2 εκατ. ευρώ), εξαπατώντας περίπου 1.300 άτομα μέσω πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης με δέκα κατηγορίες εις βάρος του.

Μετά τη σύλληψη, ο άνδρας παραδόθηκε στην Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ, που έχει αναλάβει πλήρως την υπόθεση. Η έρευνα αναμένεται να φωτίσει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος απάτης.

Παγκόσμια ανησυχία για τα crypto scams

Τα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα αυξάνονται διεθνώς. Σύμφωνα με την Chainalysis, μόνο το 2024 χάθηκαν 2,2 δισ. δολάρια από κλοπές, ενώ παράνομοι παράγοντες αποκόμισαν συνολικά 40,9 δισ. δολάρια σε crypto.

Η χώρα της Νότιας Κορέας βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα οικονομικών εγκλημάτων. Το 2024 η αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα για υπόθεση κλοπής 240 εκατ. δολαρίων, σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη απάτη επενδύσεων σε crypto στη Νότια Κορέα.

