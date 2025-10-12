Ναταλία Γερμανού: «Ο Ψινάκης έκανε τα πάντα για να αποφύγει ο Ρουβάς τη στράτευση»

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι ο Ηλίας Ψινάκης προσπάθησε με κάθε τρόπο να πάρει αναβολή για τον Σάκη Ρουβά, αλλά τελικά ο τραγουδιστής υπηρέτησε κανονικά τη θητεία του - και το μετέτρεψαν σε επιτυχία.

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της στρατιωτικής θητείας του Σάκη Ρουβά, μιλώντας για τη μεγάλη -αλλά τελικά μάταιη- προσπάθεια του τότε μάνατζέρ του, Ηλία Ψινάκη, να εξασφαλίσει αναβολή.

Μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η παρουσιάστρια θυμήθηκε την εποχή που ο Σάκης Ρουβάς βρισκόταν στην κορύφωση της καριέρας του και, όπως είπε, ο Ψινάκης έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποφύγει ο τραγουδιστής τη στράτευση:

«Θα σας πω κάτι για εκείνη την εποχή. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, καθώς κάναμε παρέα. Τότε προσπάθησε πάρα πολύ ο Ηλίας (σ.σ. Ψινάκης) να αποφευχθεί η στράτευση του Σάκη. Όπως καταλαβαίνετε, με όλα τα μέσα. Υπουργεία, υπουργούς, στον πρωθυπουργός δεν ξέρω αν έφτασε. Προσπάθησε πάρα πολύ γιατί ο Σάκης ήταν σε μια πολύ πετυχημένη φάση της καριέρας του και ο Ηλίας πίστευε ότι η στρατιωτική θητεία θα ανέκοπτε την φόρα που είχε πάρει.

Δεν τους την έκαναν όμως τη χάρη. Οπότε μόλις ο Ψινάκης αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να πάρει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αναβολή και να το σώσει το πράγμα, είπε "ωραία, δεν μπορούμε, ας το αξιοποιήσουμε. Ετσι κάνει ο σωστός μάνατζερ. Και ο Σάκης πήγε κανονικά, κουρεύτηκε. Το κούρεμα έγινε βίντεο κλιπ, η Αννα Βίσση πήγε στο στρατόπεδο και όλα τα πράγματα πήραν μια πορεία. Και βρήκε και το μαλλί που του ταιριάζει. Αυτά...».

Όταν είχε επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα

