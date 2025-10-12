Big apple, big paycheck: Ο μισθός που χρειάζεται κανείς για να ζήσει άνετα στη Νέα Υόρκη

Αν νομίζεις ότι ζεις ακριβά, ξανασκέψου το. Στη Νέα Υόρκη χρειάζεσαι μια περιουσία για να «τα βγάζεις πέρα».

Η ζωή στη Νέα Υόρκη κοστίζει ακριβά, αφού σύμφωνα με νέα έρευνα, ένας εργένης χρειάζεται ετήσιο εισόδημα σχεδόν 185.000 δολαρίων για να ζει με άνεση στην πόλη που δεν κοιμάται.

Η έρευνα της ιστοσελίδας GOBankingRates, που ανέλυσε δεδομένα από την Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς, αποκάλυψε πως η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των πιο ακριβών πόλεων για εργένηδες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον «κανόνα 50/30/20» (50% για βασικές ανάγκες, 30% για ψυχαγωγία και 20% για αποταμίευση), χρειάζονται 92.210 δολάρια το χρόνο απλώς για να «τα βγάζει πέρα» κανείς μόνος του. Για να ζει άνετα, το ποσό αυτό διπλασιάζεται: 184.420 δολάρια.

Οι τιμές ακινήτων εκτοξεύουν το κόστος στη Νέα Υόρκη

Η μελέτη βασίστηκε σε τιμές αγοράς κατοικιών και όχι ενοικίων, κάτι που σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι ελαφρώς παραπλανητικά για τη Νέα Υόρκη, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων νοικιάζει.

Στην πράξη, πολλοί Νεοϋορκέζοι πληρώνουν περισσότερα ενοίκια από ό,τι θα πλήρωναν για δόση στεγαστικού δανείου, ανεβάζοντας το πραγματικό κόστος ζωής ακόμη περισσότερο.

Τα πιο ακριβά και τα πιο φτηνά μέρη των ΗΠΑ

Η πιο ακριβή πόλη για να ζει κάποιος άνετα είναι το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, με απαιτούμενο εισόδημα 264.946 δολάρια το χρόνο, καθώς η μέση τιμή κατοικίας ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.

Ακολουθούν το Σαν Φρανσίσκο, το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες. Από την άλλη, η πιο οικονομική μεγάλη πόλη των ΗΠΑ είναι το Ντιτρόιτ, όπου κάποιος μπορεί να ζει άνετα με περίπου 65.700 δολάρια το χρόνο.

