Η επαναστατική αλλαγή που φέρνει το Netflix: Η νέα υπηρεσία που θα είναι διαθέσιμη για εκατομμύρια συνδρομητές (vid)

Το Netflix επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από ταινίες και σειρές, λανσάροντας βιντεοπαιχνίδια που παίζονται απευθείας στην τηλεόραση, με το κινητό να λειτουργεί ως χειριστήριο.

Το Netflix ενισχύει δυναμικά την είσοδό της στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming, που μέχρι τώρα είχε περιοριστεί σε παιχνίδια για κινητά, κάνει το επόμενο βήμα, φέρνοντας παιχνίδια και στις τηλεοράσεις.

Το νέο εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών, αλλά ήδη περιλαμβάνει γνωστούς τίτλους όπως τα Pictionary, Tetris Time Warp και Lego Party, τα οποία σχεδιάστηκαν για να παίζονται σε ομαδικό περιβάλλον.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα του Netflix στην τηλεόραση

Για να παίξουν, οι χρήστες χρειάζονται Smart TV ή συσκευή streaming (όπως το Chromecast). Το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται ως χειριστήριο, μέσω της σάρωσης ενός QR code που εμφανίζεται στην οθόνη. Το Netflix σχεδιάζει να μετατρέψει έτσι κάθε σαλόνι σε χώρο κοινής ψυχαγωγίας, με τους παίκτες να συμμετέχουν εύκολα χωρίς επιπλέον εξοπλισμό ή κονσόλα.

Όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο αρχικό πακέτο θα είναι εντελώς δωρεάν για τους συνδρομητές της πλατφόρμας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Lego Party, ένα παιχνίδι που σε κονσόλες και PC κοστίζει συνήθως 30-40 ευρώ, αλλά στο Netflix θα διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η εταιρεία στοχεύει να κάνει το gaming πιο κοινωνικό, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή από την τηλεόραση, σε μια εμπειρία που θυμίζει τα οικογενειακά party games της δεκαετίας του 2000.

Netflix Gaming: Από το streaming στην ψυχαγωγία παντός είδους

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της stremaing πλατφόρμας να επεκτείνει το brand της πέρα από το video, αγγίζοντας πλέον το gaming, τη διαδραστική αφήγηση και το live περιεχόμενο.

Αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για ένα στοίχημα με τεράστιο δυναμικό, καθώς η πλατφόρμα διαθέτει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια χρηστών και έτοιμο οικοσύστημα για τη νέα υπηρεσία.

Το πείραμα αυτό αποτελεί μόνο την αρχή. Αν η δοκιμή στεφθεί με επιτυχία, η Netflix σχεδιάζει να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη της με νέους αποκλειστικούς τίτλους, καθώς και να επιτρέψει πολλαπλούς παίκτες σε διαφορετικές συσκευές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ