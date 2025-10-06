Το Subway Surfing σκοτώνει: Δύο νέοι βρέθηκαν νεκροί στην οροφή μετρό της Νέας Υόρκης (vid)

Δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, όταν βρέθηκαν νεκρά στην οροφή ενός συρμού με κατεύθυνση το Μπρούκλιν με τις αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το επικίνδυνο φαινόμενο του subway surfing, που έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων εφήβων τα τελευταία χρόνια.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία των δύο θυμάτων, τα οποία βρέθηκαν νεκρά επάνω σε τρένο του μετρό της Νέας Υόρκης με προορισμό το Μπρούκλιν.

Ο Δημήτριος Κρίχλοου, πρόεδρος της NYC Transit, έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία» και προειδοποίησε για τους κινδύνους του subway surfing, μιας επικίνδυνης πρακτικής όπου άτομα ανεβαίνουν στην οροφή κινούμενων συρμών.

«Είναι τραγικό που δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους επειδή πίστευαν ότι το να επιβαίνουν έξω από ένα τρένο του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι», δήλωσε ο Κρίχλοου.

REPORT: "Subway surfing" is becoming a growing trend among teenagers who will "surf" and run on top of moving trains.



The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online.



One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

«Δεν είναι σέρφινγκ, είναι αυτοκτονία»

Ο επικεφαλής των μεταφορών απηύθυνε έκκληση στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τα παιδιά για τον πραγματικό κίνδυνο: «Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Το να ανεβαίνεις στην οροφή ενός βαγονιού του μετρό δεν είναι "σέρφινγκ", είναι αυτοκτονία. Σκέφτομαι τόσο τις οικογένειες που πενθούν όσο και τους εργαζόμενους του μετρό που βρήκαν τα σώματα των παιδιών αυτών. Όλοι είναι συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία».

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του, λέγοντας: «Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες των δύο εφήβων. Το περιστατικό είναι μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων του subway surfing.»

Δεκάδες θάνατοι τα τελευταία χρόνια

Σύμφωνα με το NBC, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από subway surfing στη Νέα Υόρκη το 2023, ενώ το 2024 σημειώθηκαν ακόμη περισσότεροι θάνατοι. Το 2025, πριν από την τελευταία τραγωδία, η αστυνομία είχε ήδη καταγράψει τρεις νέες απώλειες.

Οι αρχές της πόλης έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν drones για να επιτηρούν τα τρένα και να εντοπίζουν άτομα που επιχειρούν να ανέβουν στην οροφή τους. Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε τον Ιούνιο πως οι δυνάμεις ασφαλείας «έσωσαν 52 άτομα» από βέβαιο θάνατο.

Η μάχη των γονιών στα δικαστήρια

Η Νόρμα Ναζάριο, μητέρα του 15χρονου Ζάκερι που σκοτώθηκε το 2023 κάνοντας subway surfing, έχει καταθέσει αγωγή κατά των ByteDance (TikTok) και Meta (Instagram). Όπως υποστηρίζει, ο γιος της παρακινήθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα να δοκιμάσει την επικίνδυνη αυτή πρακτική.

Ο Ζάκερι σκοτώθηκε όταν το κεφάλι του χτύπησε σε μεταλλική δοκό ενώ βρισκόταν πάνω σε τρένο που περνούσε τη γέφυρα του Γουίλιαμσμπουργκ. Η αγωγή κατηγορεί τις εταιρείες ότι «σχεδιάζουν και αναπτύσσουν σκόπιμα τα προϊόντα τους με τρόπο που ενθαρρύνει και προωθεί επικίνδυνο περιεχόμενο σε εφήβους και παιδιά».

«Ο Ζάκερι δεν αναζήτησε ποτέ επικίνδυνες προκλήσεις», αναφέρεται στο δικόγραφο. «Οι ίδιες οι πλατφόρμες του πρόβαλαν βίντεο με subway surfing, ώσπου τελικά ανέβηκε κι εκείνος στο τρένο που του στοίχισε τη ζωή».

Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη στα αμερικανικά δικαστήρια.

