Η νέα ταινία του Netflix που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε προβολές και βαθμολογίες (vid)

Το Netflix έχει πλέον νέο πρωταθλητή σε ότι αφορά τις προβολές και τις βαθμολογίες κοινού.

Από το 2021 η ταινία «Red Notice» κατείχε την πρώτη θέση στο Netflix. Με πρωταγωνιστές τους Ryan Reynolds, Gal Gadot και Dwayne Johnson, η εν λόγω ταινία συγκέντρωσε 230,9 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία «Red Notice» είχε προκαλέσει σάλο εκείνη την εποχή για όλους τους λάθος λόγους, εν μέσω αναφορών ότι ο Dwayne Johnson προκάλεσε προβλήματα στο πλατό, μεταξύ των οποίων και ήταν και καθημερινή αργοπορία του. Μάλιστα, αυτός ήταν ο λόγος που οι Reynolds και Johnson, φέρεται να είχαν έναν μεγάλο καβγά κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Το «KPop Demon Hunters» έσπασε όλα τα ρεκόρ στο Netflix

Παρά τα προβλήματα, η ταινία «Red Notice» σημείωσε τεράστια επιτυχία, έχοντας 92% ποσοστό κοινού στο Rotten Tomatoes, ενώ μέχρι πρόσφατα παρέμενε η ταινία με τις περισσότερες προβολές στο Netflix. Μέχρι τον φετινό Ιούνιο...

Στις 20 Ιουνίου κυκλοφόρησε στην δημοφιλή πλατφόρμα η ταινία με τίτλο «KPop Demon Hunters». Πρόκειται για μια ταινία κινουμένων σχεδίων, που τις πρώτες τέσσερες εβδομάδες της κυκλοφορίας της, συγκέντρωσε 80 εκατομμύρια προβολές.

Το «KPop Demon Hunters» κατάφερε να πάρει τον τίτλο από το «Red Notice» και έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 236 εκατομμυρίων προβολών, καθώς και ένα εντυπωσιακό 99% ποσοστό κοινού στο Rotten Tomatoes.

Η σύνοψη που έδωσε το Netflix αναφέρει: «Όταν οι σούπερ σταρ της K-pop, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) και Zoey (Ji-young Yoo) δεν ξεπουλούν τα εισιτήρια στα στάδια ή δεν βρίσκονται στην κορυφή των charts του Billboard, χρησιμοποιούν τις μυστικές τους ταυτότητες ως κυνηγοί δαιμόνων για να προστατεύσουν τους θαυμαστές τους από τον διαρκή υπερφυσικό κίνδυνο».

