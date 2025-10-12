Σοκαριστική πτώση ελικοπτέρου σε πάρκινγκ στην Καλιφόρνια: Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί (vid)

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε πολυσύχναστο χώρο στάθμευσης.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερο συνετρίβη το Σάββατο (11/10) σε χώρο στάθμευσης παραλίας στο Huntington Beach της Καλιφόρνια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα, σε πάρκινγκ παραλίας μεταξύ των οδών Twin Dolphins Drive και Beach Boulevard, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές. Βίντεο από περαστικούς δείχνουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου να έχουν «καρφωθεί» πάνω σε φοίνικες, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Πέντε τραυματίες, δύο μέσα στο ελικόπτερο

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δήμου Huntington Beach, δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ελικόπτερο, ενώ άλλα τρία τραυματίστηκαν στο έδαφος. Και οι πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη προς το παρόν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το ελικόπτερο σχετιζόταν με την εκδήλωση «Cars and Copters», που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (12/10) στην ίδια περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης, ενώ ειδοποιήθηκαν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

«Είδα την ουρά να σπάει»: Σοκάρουν τα λόγια αυτόπτη μάρτυρα

Ο Timothy Bartlett, που κατέγραφε βίντεο για το TikTok τη στιγμή του περιστατικού, περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή της συντριβής: «Μόλις το είδα να περιστρέφεται, κατάλαβα ότι θα πέσει, κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά», δήλωσε στο ABC News.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενώ το ελικόπτερο δεν τυλίχθηκε στις φλόγες, διέρρευσε καύσιμο στο σημείο. «Απλώς ήλπιζα και προσευχόμουν να είναι όλοι καλά, είδα την ουρά να σπάει», πρόσθεσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ