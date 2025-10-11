Αεροπορική εταιρεία προκαλεί αντιδράσεις με μια έξτρα χρέωση στα καθίσματα: Η συνήθεια που ή την κόβεις ή την πληρώνεις

Μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση με μια έξτρα χρέωση στα καθίσματα των επιβατών.

Η καναδική αεροπορική εταιρεία WestJet ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αφαιρέσει τα ανακλινόμενα καθίσματα από τις οικονομικές καμπίνες, εκτός αν οι ταξιδιώτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έξτρα. Η αλλαγή αφορά συγκεκριμένα τα αεροσκάφη Boeing 737-8 MAX και 737-800, τα οποία ανακατασκευάζονται για να προσφέρουν αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «σύγχρονη εμπειρία καμπίνας».

Στο νέο κανονισμό της εταιρείας, μόνο η Premium καμπίνα θα διαθέτει ανακλινόμενα καθίσματα, συνολικά 12, σχεδιασμένα με βάση αυτά που βρίσκονται στον στόλο Dreamliner 787-9 της WestJet. Αυτά τα αναβαθμισμένα καθίσματα περιγράφονται ως εξοπλισμένα με «εργονομικά διαμορφωμένα μαξιλάρια καθισμάτων, ανακλινόμενα πίσω μέρη και μεγάλο προσκέφαλο με δυνατότητα ρύθμισης σε τέσσερις κατευθύνσεις».

Η εξήγηση της εταιρείας

Σε δήλωσή της, η Samantha Taylor, αντιπρόεδρος και διευθύντρια εμπειρίας της WestJet, ανέφερε ότι η διάταξη για την ανανεωμένη καμπίνα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επιβατών της αεροπορικής εταιρείας.

«Είτε επιλέξουν τα Premium καθίσματα με επιπλέον ανέσεις και χώρο για τα πόδια είτε πιο οικονομικά εισιτήρια με λιγότερο χώρο, είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτή τη γκάμα προϊόντων», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Κάποιοι στο διαδίκτυο αντέδρασαν αρνητικά στην παραπάνω απόφαση της εταιρείας, με έναν να γράφει: «Τότε δεν θα πετάξω με WestJet! Το επόμενο θα είναι να στέκονται όλοι όρθιοι, κρατώντας μια λαβή από το ταβάνι!». Άλλος σχολίασε απλά: «Αυτό πρέπει να είναι αστείο, σωστά;».

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι φάνηκαν αδιάφοροι και θεώρησαν την ανακοίνωση θετική. «Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την ανάκλιση του καθίσματος στην Οικονομική κατηγορία επηρεάζουν σοβαρά τον χώρο του πίσω καθίσματος», έγραψε κάποιος. «Κανείς δεν είναι πραγματικά άνετος στην Οικονομική και όταν κάποιος βάζει σε ανάκλιση το κάθισμα, γίνεται ακόμα χειρότερο».

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Η πραγματικότητα είναι ότι τα ανακλινόμενα καθίσματα δεν έχουν νόημα με τον περιορισμένο χώρο που υπάρχει για όλους».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ