Άγγλος TikToker που φυλακίστηκε για τις φάρσες του άνοιξε νέα σελίδα στη ζωή του: Τα «χοντρά» σκηνικά που τον «έκαψαν» (vid)

Ο ταραχοποιός του TikTok, Mizzy, ο οποίος φυλακίστηκε για τις άθλιες «φάρσες» του, αποκαλύπτει τη συνηθισμένη δουλειά που κάνει μετά την περιπέτειά του.

Ένας διάσημος TikToker στην Αγγλία, του οποίου οι άθλιες και σκληρές φάρσες τον οδήγησαν στη φυλακή, αποκάλυψε ότι έχει ανοίξει νέα σελίδα με μια νέα και συνηθισμένη δουλειά.

Ο 20χρονος Λονδρέζος σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με με το όνομα Mizzy, προκάλεσε οργή για τις άθλιες «φάρσες» του, οι οποίες περιελάμβαναν το να μπαίνει σε σπίτια αγνώστων, να κλέβει τον σκύλο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, να ρίχνει έναν άνδρα στον δρόμο και να ρωτάει έναν επιβάτη σε μια σιδηροδρομική πλατφόρμα αν ήθελε να πεθάνει.

Οι ακραίες φάρσες του Mizzy

Ο Mizzy έγινε ευρέως γνωστός για τις ακραίες φάρσες του. Σε μία από αυτές, εισχωρεί κρυφά σε διαμέρισμα από μια ξεχασμένη πόρτα και ενώ οι ιδιοκτήτες κάθονταν στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια ανοίγει τις πόρτες των δύο υπνοδωματίων και αρχίζει να γελάει, μέχρι που οι ιδιοκτήτες τον παίρνουν χαμπάρι και τον κυνηγούν.

Σε άλλο βίντεο, ο Mizzy εισβάλλει μαζί με έναν «συνεργάτη» του μέσα σε ένα μίνι μάρκετ και αρχίζει να καταστρέφει και να πετάει ότι βρίσκει μπροστά του. Τα κάνουν όλα λαμπόγυαλο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που γίνεται μέσα στο μαγαζί του.

Η καταδίκη και η αλλαγή του TikToker

Το 2023, καταδικάστηκε σε 18 εβδομάδες φυλάκισης για παραβίαση δικαστικής εντολής που τον εμπόδιζε να βιντεοσκοπεί ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Όμως τώρα ο διάσημος φαρσέρ του TikTok, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Bacari-Bronze O'Garro, έχει αλλάξει τη ζωή του αφού έγινε πατέρας δύο παιδιών και βρήκε δουλειά στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με την The Sun.

Ο Mizzy παραδέχτηκε ότι το παράκανε με τα βίντεό του, «παγιδευμένος» στην επιδίωξη της φήμης, προσθέτοντας: «Εργάζομαι στις κατασκευές τον τελευταίο χρόνο, κρατώντας χαμηλό προφίλ». Και πρόσθεσε: «Καταρχάς, ξέρω από πρώτο χέρι πόσο εύκολο είναι να παρασυρθείς από τη διάθεση να κυνηγάς τις προβολές και της προσπάθειας να γίνεις viral στο TikTok».

Μάλιστα, έδωσε και μια συμβουλή λέγοντας: «Η συμβουλή μου σε όποιον εμφανίζεται τώρα στο προσκήνιο είναι απλή: σκεφτείτε πριν ενεργήσετε, επειδή οι συνέπειες δεν τελειώνουν μόνο με likes και κοινοποιήσεις, αλλά μπορούν να καταλήξουν με την αστυνομία, το δικαστήριο και τα θύματα να μένουν πληγωμένα ή τραυματισμένα».

You thought I had one son?

Nah… I been moving different.

2 boys now. Double the reason to grow.

Happy Father’s Day to me. ❤️👶👦 #Mizzy #PlotTwist pic.twitter.com/NzgEJ4s3UQ — Mizzy (@madmanmizzy) June 15, 2025

Η αλλαγή του οφείλεται στους γιους του

Μετά τη φυλακή και με την έλευση των δύο παιδιών του αποφάσισε να αφήσει πίσω του τον παλιό κακό του εαυτό. «Ο πρώτος γιος μου άλλαξε τη ζωή. Ο δεύτερος το έκανε πραγματικότητα. Δεν το φανταζόσασταν αυτό, έτσι δεν είναι;», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Instagram.

«Την ημέρα που βγήκα από τη φυλακή, είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα γυρίσω ποτέ πίσω και ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να αλλάξω τη ζωή μου, ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο για το παιδί μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Έτσι επέστρεψα στο πανεπιστήμιο, άρχισα να ψάχνω για πολλές δουλειές και εγγράφηκα σε ένα μάθημα του CSCS», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

«Τώρα προσπαθώ να προχωρήσω περαιτέρω σε διάφορες πτυχές της ζωής μου και να αλλάξω τυχόν αρνητικές αντιλήψεις για μένα. Φυσικά δεν θα μπορέσω να αλλάξω τη γνώμη όλων για το πώς έχω παρουσιάσει τον εαυτό μου στο παρελθόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ελπίζω να βρω απήχηση στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν.

Ναι, θα επιστρέψω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα δημοσιεύσω βίντεο τελικά, αλλά μόνο με τρόπο που θα αποτρέψει τον κίνδυνο να βλάψω τον εαυτό μου και οποιονδήποτε άλλον», ξεκαθάρισε ο Mizzy.

