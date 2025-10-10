Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο σπίτι του GNTM! (vid)

H χρυσή Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη πόζαρε με κινήσεις συγχρονισμένης κολύμβησης στο σπίτι του GNTM.

Μια λαμπερή εμφάνιση στο σπίτι του Greece’s Next Top Model (GNTM) έκανε η χρυσή Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη, προσθέτοντας... νερό στο μόντελινγκ με τις μοναδικές της κινήσεις στην συγχρονισμένη κολύμβηση!

Η πρωταθλήτρια επισκέφθηκε το σπίτι του GNTM στο πλαίσιο ενός challenge όπου κλήθηκαν να διαγωνιστούν τα μοντέλα κάτω από το νερό.

Η Πλατανιώτη, με την κομψότητα και την ακρίβεια που τη χαρακτηρίζουν, παρουσίασε ένα μίνι performance μέσα στην πισίνα, προκαλώντας χειροκροτήματα και θαυμασμό από τον φωτογράφο αλλά και από την Ζενεβιέβ και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που είχαν ενθουσιαστεί με τις λήψεις της.

Η Ολυμπιονίκης πόζαρε σαν επαγγελματίας μοντέλο, συνδυάζοντας στοιχεία αθλητισμού και μόδας κάτι που έπρεπε να αποδώσουν πιστά και τα διαγωνιζόμενα μοντέλα.

