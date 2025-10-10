Ocean’s 14: Η θρυλική συμμορία επιστρέφει και αυτή είναι η ευχάριστη κινηματογραφική είδηση της μέρας

Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και Ντον Τσιντλ θα επιστρέψουν στους ρόλους τους

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε την επιστροφή της ταινίας Ocean’s 14, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν το 2026. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η η Warner Bros. ενέκρινε τον προϋπολογισμό για τη συνέχιση της γνωστής σειράς ταινιών με ληστείες με τη θρυλική συμμορία, κι αυτό αποτελεί την ευχάριστη κινηματογραφική είδηση της ημέρας.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης. Πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες».

