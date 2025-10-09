Ξέχνα τα γυμναστήρια: Αυτή η άσκηση στα τέσσερα σαρώνει το TikTok και είναι η πιο αποτελεσματική (vid)

Ξέχνα τα γυμναστήρια! Η viral άσκηση του TikTok που καίει λίπος, δυναμώνει όλο το σώμα και γίνεται... στα τέσσερα! Μάθε τι είναι το quadrobics.

Κάθε τόσο, εμφανίζεται μια νέα fitness τάση που υπόσχεται να αλλάξει όσα ξέρουμε για τη γυμναστική. Όμως αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι... στα τέσσερα.

Η άσκηση που έχει τρελάνει το TikTok λέγεται quadrobics, και όσοι τη δοκιμάζουν λένε πως είναι πιο αποτελεσματική από κάθε workout στο γυμναστήριο.

Τι είναι το quadrobics και γιατί κάνει τόσο ντόρο;

Το quadrobics βασίζεται σε κινήσεις εμπνευσμένες από τα ζώα. Οι συμμετέχοντες κινούνται στα τέσσερα, καλπάζουν, σκαρφαλώνουν και χρησιμοποιούν το σώμα τους όπως δεν το έχουν κάνει ποτέ.

Δεν χρειάζεσαι βάρη, όργανα ή συνδρομή σε γυμναστήριο. Μόνο λίγο χώρο και διάθεση να κινηθείς... όπως η φύση σε σχεδίασε.

Η γυναίκα που άφησε τα όργανα και σκαρφαλώνει δέντρα

Η Alexia Kraft de La Saulx, που έγινε viral μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή This Morning, περιγράφει πώς γνώρισε το quadrobics όταν είδε έναν άντρα να κάνει "κινήσεις μαϊμούς" σε πάρκο. «Τον πλησίασα και είπα ‘Εδώ υπάρχει κάτι’», λέει.

Αφού ξεκίνησε quadrobics:

Κατάφερε να κάνει pull-ups για πρώτη φορά στη ζωή της

Άρχισε να σηκώνει τριπλάσιο βάρος από το σώμα της

Ανέπτυξε τεράστια δύναμη στις παλάμες και τα πόδια

Και πλέον... σκαρφαλώνει σε δέντρα για προπόνηση

Ο γυμναστής Jarrod Nobbe εξηγεί: «Η primal movement και το animal flow κερδίζουν έδαφος γιατί προσφέρουν κάτι πιο παιχνιδιάρικο, λειτουργικό και φυσικό.»

Πώς το quadrobics καίει λίπος και χτίζει σώμα:

Ενεργοποιεί όλο το σώμα

Δουλεύει πυρήνα, κοιλιακούς, πλάγιους, σπονδυλική στήλη

Εμπλέκει ώμους, γλουτούς, τετρακέφαλους, στήθος

Ανεβάζει παλμούς = καύση λίπους

Βελτιώνει ισορροπία, ευλυγισία και κινητικότητα

Το hashtag #quadrobics έχει εκτοξευθεί, με χιλιάδες βίντεο από χρήστες που δοκιμάζουν αυτό το... "animalistic workout". Είναι διαφορετικό, φαίνεται διασκεδαστικό και το σημαντικότερο δείχνει αποτελέσματα.