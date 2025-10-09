Μετά την Αγγελική Ηλιάδη και η Ελένη Χατζίδου μιλά για UFO: «Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε» (vid)

Η Ελένη Χατζίδου κι η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψαν πως έχουν συναντήσει UFO.

Με αφορμή το εξώφυλλο της εφημερίδας Espresso και την ιστορία της Αγγελικής Ηλιάδης με τα UFO που είχε συναντήσει στη Νέα Σμύρνη, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στη δική της άγνωστη ιστορία.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής Breakfast Star, τη συνάντηση που είχε με τους εξωγήινους στο δρόμο προς την Αμαλιάδα.

Η ιστορία της Ελένης Χατζίδου με τα UFO: «Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε»

Όπως αποκάλυψε, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια περιοδείας που έκανε με τον Γιώργο Τσαλίκη, στον δρόμο προς την Αμαλιάδα: «Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά, αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, γιατί ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγγελική Ηλιάδη: «Με είπαν τρελή, όντως είδα UFO στη Νέα Σμύρνη»

Η Αγγελική Ηλιάδη, ήταν στο εξώφυλλο της Espresso με τίτλο: «Ηλιάδη τετ α τετ με UFO» και με ψιλά γράμματα: «Στενές επαφές τρίτου τύπου για την τραγουδίστρια».

Η ίδια έχει παραδεχτεί πως όταν ήταν παιδί είχε δει UFO και μάλιστα στη Νέα Σμύρνη: «Και τι είπανε; Ότι τρελάθηκε η Ηλιάδη; Όντως το είδα παιδιά, και δε θεωρώ ότι είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν ακόμα drone και τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν όντα που μπορεί να προέρχονται από αλλού».

