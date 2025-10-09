Η υπόθεση που έκανε το δικαστήριο να «λυγίσει»: Έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ για να ταΐσει τον άρρωστο πατέρα του (vid)

Μια ανθρώπινη ιστορία πίσω από μια υπόθεση κλοπής έφερε στο φως ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερσεσός, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega για μία απίστευτη ιστορία που συγκίνησε το δικαστήριο.

Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του, ένας άνδρας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, κατηγορούμενος ότι έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ, προκειμένου –όπως είπε– να φάει ο ίδιος και ο ασθενής πατέρας του.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε αμέσως την πράξη του, εξηγώντας με ειλικρίνεια ότι προχώρησε στην κλοπή λόγω αδυναμίας επιβίωσης. Όπως είπε, ζει με τον πατέρα του σε δομή, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι, ενώ εργάζεται περιστασιακά στην οικοδομή.

Ο Δημήτρης Βερβεσός, σχολιάζοντας την υπόθεση στο «Buongiorno», ανέφερε: «Αναμένοντας να δικαστεί μια υπόθεση, είδα την υπόθεση ενός νεαρού Έλληνα άντρα που κατηγορείται από ένα σούπερ μάρκετ πως έκλεψε κάποια τυριά και πως θα τα πήγαινε για μεταπώληση. Αυτός ομολόγησε τις πράξεις του και είπε πως ήθελε το τυρί για να ταΐσει τον πατέρα του, και δε βρίσκει λεφτά γιατί δουλεύει περιστασιακά σε οικοδομή. Δεν οδηγήθηκε στην καταδίκη, του είπε κάποια στιγμή να πάει να πληρώσει τα τυριά και να επανέλθει σε μία μεταγενέστερη δικάσιμο. Βρέθηκε κάποιος εκείνη την ώρα και πλήρωσε το πρόστιμο».

