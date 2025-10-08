Πάνος Ρούτσι: Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του

Η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, αναβλήθηκε έπειτα από νέα εντολή της αστυνομίας, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, είχε ξεκινήσει απεργία πείνας η οποία διήρκησε 23 ημέρες, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του για νέα ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις. Το αίτημά του έγινε πρόσφατα αποδεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να εκδώσει νέο έγγραφο με το οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να καθορίσει επακριβώς ποιες εξετάσεις επιθυμεί να πραγματοποιηθούν, καθώς και να ορίσει επίσημα τον τεχνικό της σύμβουλο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην εκταφή θα παραστούν εκπρόσωποι της αστυνομίας, ειδικοί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ο κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί για την υπόθεση, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

