Intimacy: Η ρεαλιστική αισθησιακή σκηνή που σημάδεψε καριέρες

Η Κέρι Φοξ μιλά για τη δύσκολη απόφαση που σημάδεψε την καριέρα της στην ταινία Intimacy και για το πώς ο Μαρκ Ράιλανς μετανιώνει για τον ίδιο ρόλο. Μια ιστορία για τα ρίσκα και τα όρια του ρεαλισμού στο σινεμά.

Η γνωστή ηθοποιός, Κέρι Φοξ, αποκάλυψε πώς μια τολμηρή σκηνή στην ταινία Intimacy (2001) επηρέασε πολύ την καριέρα της, αλλά και τη δημόσια εικόνα της, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της, Μαρκ Ράιλανς, έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για τη συμμετοχή του στον συγκεκριμένο ρόλο.

Η ταινία, που σκηνοθέτησε ο Πατρίς Σερό, βασίστηκε στο έργο του Χάνιφ Κουρεϊσί και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην εποχή της, λόγω των ρεαλιστικών αισθησιακών σκηνών. Παρότι η ταινία απέσπασε διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, οι επιπτώσεις για τους δύο πρωταγωνιστές ήταν διαφορετικές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Telegraph, η Φοξ δήλωσε πως η επιλογή της να συμμετάσχει στο φιλμ ήταν ένα καλλιτεχνικό ρίσκο που «άξιζε», παρά τις συνέπειες. «Όταν αναλαμβάνεις έναν ρόλο που σε εκθέτει, δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Αν όμως δεν ρισκάρεις, μένεις στάσιμος σε μια ζωή χωρίς προκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως μετά την κυκλοφορία του Intimacy η καριέρα της γνώρισε κάμψη, την οποία αποδίδει όχι μόνο στην ταινία αλλά και σε προσωπικές συγκυρίες, όπως η μητρότητα και οι περιορισμένες ευκαιρίες για γυναίκες ηθοποιούς μεγαλύτερης ηλικίας. «Δεν είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω», τόνισε, «αλλά σίγουρα είχε αντίκτυπο στις μελλοντικές μου επιλογές».

Αντίθετα, ο Ράιλανς, ο οποίος σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς ηθοποιούς, έχει δηλώσει ότι η εμπειρία εκείνης της παραγωγής ήταν «πολύ δύσκολη». Σε παλαιότερη δημόσια συζήτηση, είχε αναφέρει ότι αισθάνθηκε πίεση και πως αν είχε τότε περισσότερη αυτοπεποίθηση, ίσως να είχε αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ταινία.

Παρά τις διαφορετικές οπτικές των δύο πρωταγωνιστών, το Intimacy θεωρείται σήμερα μια από τις πιο θαρραλέες κινηματογραφικές δουλειές των αρχών της δεκαετίας του 2000, ένα φιλμ που άνοιξε τη συζήτηση γύρω από τα όρια του ρεαλισμού και της καλλιτεχνικής ελευθερίας στο σινεμά.

