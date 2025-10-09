Πώς θα παίξετε το Football Manager 26 δωρεάν στο iPhone

Δωρεάν το Football Manager 26 Touch στους συνδρομητές του Apple Arcade

Το Football Manager 26 Touch θα κάνει πρεμιέρα στο Apple Arcade τον επόμενο μήνα, συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου, ως μέρος της νέας εποχής για τη σειρά του διασημότερου παιχνιδιού διαχείρισης ποδοσφαίρου.

Η φορητή έκδοση του παιχνιδιού από τις εταιρείες Sports Interactive και Sega θα είναι διαθέσιμη πλήρως μέσω της υπηρεσίας συνδρομής της Apple, χωρίς καμία μορφή χρέωσης και διαφημίσεων, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Apple Arcade.

Ο Miles Jacobson, διευθυντής του στούντιο Sports Interactive, δήλωσε ότι η επανασχεδιασμένη διεπαφή χρήστη θα βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία στις συσκευές της Apple, ενώ η προσθήκη της πλήρως εγκεκριμένης άδειας της Premier League και η εισαγωγή του γυναικείου ποδοσφαίρου θα εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική του παιχνιδιού για τους παίκτες της πλατφόρμας.

Το Football Manager 26 θα κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα, 4 Νοεμβρίου, και σε PC, PS5 και Xbox Series X/S, με την έκδοση για Nintendo Switch να ακολουθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου.

Αυτή η νέα έκδοση σηματοδοτεί τη μετάβαση της σειράς στη μηχανή Unity, μετά την ακύρωση του Football Manager 25 τον Φεβρουάριο του 2025 λόγω πολλαπλών καθυστερήσεων, και αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για τη σειρά.