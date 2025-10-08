Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν διώκει τις γυναίκες που κάνουν αυξητική στήθους, επειδή είναι «μολυσμένες» από την αστική ιδεολογία

Η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν πρέπει να κάνει περιπολίες σε γειτονιές, ενώ μυστικές υπηρεσίες έλαβαν οδηγία να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους.

Εκστρατεία ενάντια στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους έχει ξεκινήσει στη Βόρεια Κορέα. Το καθεστώς του δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν, έδωσε εντολή να ελέγχονται οι γυναίκες για «αντισοσιαλιστικά» εμφυτεύματα στήθους, με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδει οδηγία «έκτακτης ανάγκης» στην οποία αναφέρει ότι οι γυναίκες σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα είναι «μολυσμένες» από την αστική ιδεολογία και κάνουν κάθε είδους καπιταλιστική πράξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν πρέπει να κάνει περιπολίες σε γειτονιές, ενώ μυστικές υπηρεσίες έλαβαν οδηγία να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν γυναίκες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποβληθεί σε αυξητική στήθους. Στη συνέχεια, οι γυναίκες μπορεί ακόμα και να μεταφέρονται σε νοσοκομεία για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. Εάν κριθούν ένοχες, ωστόσο, οι γυναίκες μπορεί ακόμα και να σταλούν σε στρατόπεδο εργασίας.

