Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

Μια νέα έρευνα, βασισμένη σε μαρτυρίες 42 αποστατών που μίλησαν για την καθημερινότητα στο απομονωμένο καθεστώς, αποκαλύπτει σοκαριστικές λεπτομέρειες για το τι μπορεί να βρίσκεται απόψε στο δείπνο τους.

Βορειοκορεάτες αναγκάζονται να βάλουν στο τραπέζι ακόμη και τίγρεις και ασβούς, καθώς τα χρόνια λιμού και η κατάρρευση των κρατικών συστημάτων τους σπρώχνουν σε πρωτοφανή διατροφικά όρια.

Την ώρα που ο Κιμ Γιονγκ Ουν απολαμβάνει τα εκλεκτά της ζωής, βρίσκεται στο στόχαστρο για τον υποσιτισμό του λαού του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr