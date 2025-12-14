Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεφωνική της επικοινωνία με εκπομπή του Mega είχε αντιπαράθεση με δημοσιογράφο του πάνελ.

Σε καβγά στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» κατέληξε η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Ζωή Κωνταντοπούλου που κλήθηκε να μιλήσει για τα όσα έχουν συμβεί με τον Γιώργο Ξυλούρη και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο αγώνας μέσα στην εξεταστική επιτροπή είναι να φωτιστεί σε όλες τις διαστάσεις του αυτό το σκάνδαλο, με τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες», όλων αυτών που κολυμπάνε στο χρήμα χωρίς προσόντα και δουλειά, μόνο και μόνο επειδή είναι κομματικά στελέχη, την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες πεινάνε στην κυριολεξία» είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

