Κύπρος: Τι είναι οι λάμψεις που φαίνονται στον ουρανό και πώς σχετίζονται με τον πόλεμο

Οι λάμψεις που παρατηρούνται στον ουρανό της Κύπρου σχετίζονται με τις εκρήξεις ή τις αναχαιτίσεις πυραύλων σε πολύ μεγάλο ύψος, σύμφωνα με ειδικό.

Λάμψεις παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στον ουρανό της Κύπρου, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Για το φαινόμενο των έντονων λάμψεων, μίλησε στον κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό Sigma, ο αστροφυσικός Χρύσανθος Φάκας, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για ένα καθαρά επιστημονικό ζήτημα, το οποίο όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν είναι ευχάριστο», καθώς αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της χρήσης της επιστήμης για καταστροφικούς σκοπούς.

Ο κ. Φάκας εξήγησε ότι στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και ανέφερε ότι πολλοί σύγχρονοι πύραυλοι αναπτύσσουν ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου και μπορούν να φτάσουν σε ύψη εκατοντάδων χιλιομέτρων, δηλαδή σε περιοχές του διαστήματος όπου κινούνται δορυφόροι ή ακόμη και ο International Space Station.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr