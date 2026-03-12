Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών

Η συσκευή μπορεί να μειώσει το κόστος προστασίας από σεισμούς και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια συσκευή που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Sharjah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο του 2025 και έχει αποδείξει την ικανότητά της να μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών, διαχέοντας περίπου το 14% της ενέργειας των δονήσεων σε εργαστηριακές δοκιμές.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από τον καθηγητή και πολιτικό μηχανικό Moussa Leblouba. Η συσκευή δημιουργήθηκε για να περιορίσει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κατασκευές όπως κτίρια, γέφυρες και ευαίσθητο εξοπλισμό.

