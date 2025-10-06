Από βίντεο στο YouTube σε αυτοκρατορία ακινήτων: Πώς ζευγάρι ανακαινίζει παλιά σπίτια με τη βοήθεια της Google (vid)

Ζευγάρι απ' τις ΗΠΑ αγοράζει παλιά σπίτια και τα ανακαινίζει με τη βοήθεια του Google, έχοντας δημιουργήσει το απόλυτο επιχειρηματικό project που επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο.

Η Άννα και ο Τζοζάια Τζούλιαν ξεκίνησαν χωρίς εμπειρία στις ανακαινίσεις, με μοναδικά «όπλα» την Google και το YouTube. Σήμερα διαχειρίζονται ένα επιτυχημένο δίκτυο ενοικιαζόμενων κατοικιών και εμπνέουν εκατομμύρια στο διαδίκτυο.

Πριν επτά χρόνια, η Άννα Τζούλιαν βρέθηκε μπροστά σε ένα παραμελημένο σπίτι με σειρά κατοικιών στη Βαλτιμόρη. Χωρίς καμία επίσημη εκπαίδευση στις κατασκευές, αλλά με απίστευτη θέληση και ατελείωτες ώρες αναζήτησης DIY (Do It Yourself) οδηγιών στη Google, αποφάσισε να το ανακαινίσει μόνη της: «Άρχισα με το μπάνιο και έμαθα να τα κάνω όλα μόνη μου», θυμάται.

Από απλό χόμπι σε... επικερδή επιχείρηση: Η πρώτη επιτυχία που άλλαξε τα πάντα

Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική πρόκληση, εξελίχθηκε σε κερδοφόρα δραστηριότητα. Η Άννα, που εργάζεται στο μάρκετινγκ, και ο Τζοζάια, καθηγητής φυσικής αγωγής, αφιερώνουν πλέον σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους στην ανακαίνιση παλιών κατοικιών. «Είναι απίστευτα ικανοποιητικό να βλέπεις το πριν και το μετά», λέει η Άννα. «Τα περισσότερα σπίτια ήταν βρώμικα και ρημαγμένα, αλλά βλέπαμε πάντα τη δυναμική τους».

Το 2018, αγόρασαν το πρώτο τους σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, επένδυσαν περίπου 25.000 δολάρια και κατάφεραν να διατηρήσουν τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου, προσθέτοντας μοντέρνες πινελιές. Όπως θυμάται η Άννα: «Όταν είδαμε πόσο αυξήθηκε η αξία του, συνειδητοποιήσαμε τη δύναμη της δουλειάς μας».

Από τότε, η στρατηγική τους είναι ξεκάθαρη και απλή. Αγοράζουν, ψάχνουν στη Google, ανακαινίζουν και ενοικιάζουν.

Τα σπίτια της Βαλτιμόρης «ζωντανεύουν» ξανά: Η επέκταση στη Βιρτζίνια

Το ζευγάρι επικεντρώνεται σε ιστορικά σπίτια της Βαλτιμόρης, χτισμένα στις αρχές του 20ού αιώνα. Κάθε ανακαίνιση είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν, καθώς αποκαλύπτουν αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που είχαν χαθεί με τα χρόνια: «Αγαπώ τα παλιά σπίτια γιατί είναι καλοχτισμένα και έχουν ψυχή», λέει η Άννα. «Μου αρέσει να αφαιρώ τις επεμβάσεις των προηγούμενων ιδιοκτητών και να επιστρέφω στο αυθεντικό σχέδιο».

Το 2022, αποφάσισαν να επεκταθούν και αγόρασαν μια φάρμα τεσσάρων υπνοδωματίων στη Λουρέι της Βιρτζίνια. Με επένδυση περίπου 30.000 δολαρίων, μετέτρεψαν το 104 ετών σπίτι σε ένα άνετο καταφύγιο που σήμερα νοικιάζεται στο Airbnb με τιμές από 350 έως και πάνω από 500 δολάρια τη βραδιά.

Οι αστικές κατοικίες τους στη Βαλτιμόρη προσφέρονται επίσης για βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις, με τιμές από 2.400 έως 3.400 δολάρια τον μήνα.

Η δύναμη του διαδικτύου και των social media

Η Άννα και ο Τζοζάια έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα ισχυρό online brand μέσα από το προφίλ τους Renorowhome. Εκεί μοιράζονται κάθε στάδιο των έργων τους, από την αποξήλωση μέχρι τη διακόσμηση, ενώ δίνουν και πρακτικές DIY συμβουλές.

Η τελευταία τους ανακαίνιση, ενός σπιτιού του 1960 στα προάστια της Βαλτιμόρης, έγινε viral χάρη στις ρετρό λεπτομέρειες και τη χαρακτηριστική σκεπαστή βεράντα: «Το ίντερνετ δεν είναι μόνο μέσο προβολής, είναι και σχολείο», αναφέρει η Άννα. «Μπορείς να βρεις οδηγίες για οτιδήποτε, από σωληνώσεις μέχρι διακόσμηση».

Παρότι η πορεία τους δεν ήταν προγραμματισμένη, η Άννα και ο Τζοζάια έχουν βρει νόημα σε κάθε τους έργο: «Πρέπει να έχεις πάθος και υπομονή», τονίζει. «Αν δεν το αγαπάς, μην το κάνεις. Θέλει χρόνο, αφοσίωση και πολλή δουλειά».

Το αποτέλεσμα όμως, όπως λένε, αξίζει κάθε λεπτό: «Για εμάς είναι υπέροχο να βλέπουμε ανθρώπους να δημιουργούν αναμνήσεις μέσα στα σπίτια που ανακαινίσαμε. Είναι το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς μας», καταλήγει ο Τζοζάια.

