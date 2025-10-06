«Με αηδιάζει»: Πρώην οικονόμος αποκαλύπτει τρία πράγματα που δεν θα ξανακάνει ποτέ σε ξενοδοχείο

Μια δημιουργός περιεχομένου μοιράζεται τρία πράγματα που δεν θα έκανε ξανά ως φιλοξενούμενη ξενοδοχείου, αφού έχει πάρει μια... γεύση ως εργαζόμενη σε διάφορες αλυσίδες φιλοξενίας.

Η Danna Murillo, μια 23χρονη πρώην οικονόμος και πλέον δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε τρεις συμβουλές για τους μελλοντικούς επισκέπτες οποιουδήποτε ξενοδοχείου ή hostel. Όπως εξηγεί σε ένα από τα βίντεό της που δημοσίευσε στο κανάλι της στο TikTok, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που σχετίζονται με την υγιεινή και την αδειάζουν όσο τα σκέφτεται

Αφού εργάστηκε σε τρία διαφορετικά ξενοδοχεία, τόσο πολυτελή όσο και τοπικά, η Murillo μοιράζεται τρία πράγματα που έχει κάνει σε κάθε ένα από τα μέρη που έχει εργαστεί. Μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι συμφωνούν και παραδέχονται ότι έκαναν αυτά τα τρία πράγματα ενώ βρίσκονταν στη δουλειά. Από την άλλη πλευρά, άλλοι ομολογούν ότι έχουν εργαστεί σε αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων και δεν το έχουν κάνει ποτέ.

Τρία πράγματα που δεν συνιστά να κάνετε

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την υγιεινή και την καθαριότητα στα ξενοδοχεία. Οι επισκέπτες γενικά περιμένουν όλα να είναι καθαρά όταν φτάνουν στο νέο τους δωμάτιο, αλλά μερικές φορές ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Η Murillo εξηγεί τρία πράγματα που δεν θα πρέπει να κάνετε ως επισκέπτες.

Ξεπλύνετε τα φλιτζάνια

Ενώ τα ποτήρια που τοποθετούνται στα μπάνια για να ξεπλένετε το στόμα σας μπορεί να φαίνονται καθαρά, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τη Murillo, αυτά τα ποτήρια δεν καθαρίζονταν σωστά στους χώρους όπου εργαζόταν. Οι υπάλληλοι απλώς τα καθάριζαν με το ίδιο πανί που χρησιμοποιούσαν για να καθαρίσουν την υπόλοιπη τουαλέτα. Λόγω έλλειψης χρόνου, συχνά της έδιναν καθαριστικό τζαμιών, παραλείποντας τη χρήση του νερό για να ξεπλένονται. Η πρώην καμαριέρα ομολογεί ότι αυτό γινόταν κατόπιν εντολών των ανωτέρων της και συμβουλεύει να μην τα χρησιμοποιεί ποτέ ο κόσμος -φυσικά και η ίδια.

Διακοσμητικά μαξιλάρια

Αν και μπορεί να φαίνονται καθαρά, τα διακοσμητικά μαξιλάρια που τοποθετούνται στα κρεβάτια μπορεί να περάσουν μήνες χωρίς να καθαριστούν . Σύμφωνα με τον Murillo, το προσωπικό του ξενοδοχείου πλένει τα λευκά σεντόνια, τόσο αυτά που καλύπτουν το στρώμα όσο και τις μαξιλαροθήκες που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, αλλά τα διακοσμητικά μαξιλάρια θεωρούνται αξεσουάρ και συνήθως δεν καθαρίζονται. Το ίδιο ισχύει και για όσα έξτρα τοποθετούνται στο κρεβάτι. Αυτά επίσης δεν καθαρίζονται εκτός αν είναι πολύ βρώμικα. Η πρώην οικονόμος συνιστά στο βίντεo της να τα αφαιρείτε από το κρεβάτι και να μην τα χρησιμοποιείτε.

Χαλιά και πατάκια

Η Murillo συνιστά να μην περπατάτε ξυπόλητοι στα πατώματα ξενοδοχείων ή hostel που χρησιμοποιούν χαλιά ή πατάκια. Αυτά γενικά δεν καθαρίζονται ποτέ σχολαστικά. Εάν παρατηρηθούν λεκέδες, το προσωπικό απλώς θα πάρει ένα υγρό πανί και θα τα σκουπίσει για να μην είναι ορατή η βρωμιά.

