Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»: «Επιλεκτική στάση που δημιουργεί ερωτήματα» λένε πηγές

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ», σύμφωνα με πηγές του κυβερνώντος κόμματος. «Επιλεκτική στάση που δημιουργεί ερωτήματα», επισημαίνουν.

Στον εισαγγελέα στέλνει η Νέα Δημοκρατία τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομοαζόμενο και ως «Φραπέ», μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

