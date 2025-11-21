«Είσαι ψεύτης και συκοφάντης»: Άγριος καβγάς μεταξύ Ουγγαρέζου-Κωνσταντοπούλου (vid)

Η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή «Buongiorno» προέκυψε μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο έντονους τηλεοπτικούς καβγάδες των τελευταίων ημερών. Αφετηρία ήταν τα σχόλια του παρουσιαστή για την παραίτηση του ηθοποιού και πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, τα οποία η Κωνσταντοπούλου θεώρησε ειρωνικά και απαξιωτικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Καραναστάσης, υποστηρίζοντας ότι ένας καλλιτέχνης που αποχωρεί από τη Βουλή δεν ενοχλεί κανέναν. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ουγγαρέζο ότι υποβάθμισε την παραίτηση, ενώ εκείνος απάντησε πως σχολίασε αποκλειστικά τον τρόπο που έγινε η συζήτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».

«Είσαι ανενημέρωτος»

Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε σε υψηλούς τόνους, ρωτώντας τον παρουσιαστή αν ο Καραναστάσης τον έχει βλάψει για να τον ειρωνεύεται και υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει το έργο του. Ο Ουγγαρέζος απάντησε πως ο πρώην βουλευτής δεν διαθέτει μεγάλη πολιτική πορεία λόγω μικρής θητείας και πως εξελέγη χωρίς τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων, προκαλώντας νέα αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια έκανε λόγο για «μένος» απέναντι στον Καραναστάση, επιμένοντας ότι έχει συμβάλει στον πολιτισμό και στο κοινοβουλευτικό έργο και πως δεν δικαιούται κανείς να απαξιώνει την παρουσία του. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αποκάλεσε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο «ψεύτη και συκοφάντη», με τον παρουσιαστή να τονίζει ότι δεν την προσέβαλε στη διάρκεια της συζήτησης.

Ένας διάλογος που ξέφυγε από τον σχολιασμό

Η Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε και στη Φαίη Σκορδά, υποστηρίζοντας ότι ο Ουγγαρέζος ειρωνευόταν τον Καραναστάση επί 14 λεπτά στην προηγούμενη εκπομπή και ότι η στάση του δεν ήταν απλώς επιπόλαιη. Το περιστατικό έκλεισε με έντονη διαφωνία, αφήνοντας την αίσθηση ότι η συζήτηση ξέφυγε από την πολιτική διάσταση και μετατράπηκε σε προσωπική σύγκρουση.