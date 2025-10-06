Είναι 112 ετών και πηγαίνει για ψώνια κάθε μέρα: «Έχω αποφασιστικότητα»

Ο Κεν Γουίκς, στα 112 του χρόνια, είναι ο γηραιότερος άνδρας στην Αυστραλία. Παρά την ηλικία του, βγαίνει καθημερινά για ψώνια και δηλώνει πως η αποφασιστικότητά του είναι το μυστικό της μακροζωίας του.

Ένας άνδρας στην Αυστραλία κατάφερε να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ μακροζωίας στη χώρα, φτάνοντας αισίως τα 112 του χρόνια. Ο Κεν Γουίκς, γεννημένος το 1913 στο Γκράφτον της Νέας Νότιας Ουαλίας, θεωρείται πλέον ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία και παραμένει εντυπωσιακά δραστήριος.

Παρά τα χρόνια του, ο Γουίκς εξακολουθεί να βγαίνει καθημερινά για ψώνια, διατηρώντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα που τον διακρίνει. «Έχω αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το μυστικό μου», λέει χαμογελώντας, ενώ η οικογένειά του τον περιγράφει ως «αληθινό Αυστραλό μαχητή».

Ο υπεραιωνόβιος άνδρας έχει ζήσει πέντε παγκόσμιες πανδημίες και δύο παγκόσμιους πολέμους, βλέποντας την πατρίδα του να αλλάζει ριζικά μέσα σε περισσότερο από έναν αιώνα. Παρότι στα 100 του χρόνια δυσκολευόταν να περπατήσει, δεν άφησε την αναπηρία να τον περιορίσει. Προσάρμοσε ένα τρίκυκλο, ώστε να μπορεί να κινείται μόνος του, διατηρώντας την αυτονομία που πάντα θεωρούσε πολύτιμη.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο Γουίκς γιόρτασε τα γενέθλιά του στο κέντρο φροντίδας Whiddon Grafton, περιστοιχισμένος από την οικογένεια, φίλους και μέλη της κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για τη μακροζωία του, ενώ η εγγονή του δήλωσε συγκινημένη: «Η ζωή του παππού μου είναι καθρέφτης της ίδιας της Αυστραλίας. Αποφασιστικότητα, εφευρετικότητα και ελπίδα».

Ο Κεν Γουίκς είχε μια πλούσια και γεμάτη ζωή: εργάστηκε στην οδοποιία, οδήγησε φορτηγά, ενώ υπήρξε και συνιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Μέχρι και την ηλικία των 105 ετών ζούσε μόνος του στο ίδιο σπίτι επί 65 χρόνια, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν αριθμό.

«Στα 112 του χρόνια, ο Κεν συνεχίζει να μας εμπνέει όλους με τη θέλησή του για ζωή», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Whiddon, Κρις Μαμαρέλις.

